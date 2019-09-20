Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkanlığa aday olduğu günlerde, Türk sporundaki kavga ortamından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ali Koç, koltuğa oturduğunda rakiplerine zeytin dalı uzatmış, Fenerbahçe camiasını da aynı şekilde davranmaya yönlendirmişti. Ancak Koç’un rotası rakip takım hocalarıyla girdiği polemiklerle şaştı. Geçen sezon Ergin Ataman, bu sezon da Fatih Terim tartışmaları, Ali Koç’un söylemleriyle eylemleri arasında tutarsızlığa yol açtı. Koç’un son çıkışı sadece rakiplerin değil, Fenerbahçe camiasından birçok kişinin de tepkisini çekti. Sayıları azımsanmayacak kadar çok sarı-lacivertli, başkanın, Fatih Terim’i ‘sicili bozuk’ tarzında muhatap almasını yanlış bulurken, bu tür açıklamaların Fenerbahçe’ye zarar verdiği düşüncesinde birleşti.

Çirkeflik kazanıyor!

Aslında Ali Koç bunun sinyalini geçtiğimiz haziran ayında vermişti. “Futbol çirkefliğin kazandığı bir ortam. Zaman zaman çok yumuşak olmakla tenkit ediliyoruz. Burası hakikaten Fair Play dünyası değil. Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak” sözleriyle bugünleri anlatan Koç’un şimdi son açıklamalarıyla başı dertte. TFF Hukuk Kurulu harekete geçti. Başkan, Fatih Terim’i hedef alan sözlerinin sportmenliğe aykırı bulunması sebebiyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi gereğince tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Ali Koç’un, madde uyarınca 45 ila 120 gün hak mahrumiyeti ve 30 ila 140 bin lira para cezası alması öngörülüyor.

45+2’den oynayalım!

Fenerbahçe, Alanyaspor’un attığı ilk iki golde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye başvurdu. Yayıncı kuruluştan alınan görüntüler ve dünyada benzer örneklerin yer aldığı dosya da itiraz dilekçesine eklendi. Sarı-lacivertliler maçın 1-0 önde oldukları 45+2’den itibaren yeniden oynanmasını talep etti. Akdeniz ekibi ise “MHK Başkanı Zekeriya Alp’in de dediği gibi, TFF’nin herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır” açıklamasını yaptı.

Keyifler yerinde

Ankaragücü’ne hazırlanan Fenerbahçe’nin dün yaptığı idmanda keyifli sahneler yaşandı. Sarı-lacivertliler, pas ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanı üç grup hâlinde dar alanda çift kale maçla tamamladı. Günün kazananları Altay, Okan, Rami, Dirar, Tolgay, Gustavo ve Muriç’ten oluşan takım zafer pozu vermeyi ihmal etmedi.

RİSKE GİRİLMEYECEK

Fenerbahçe’nin maestrosu Emre Belözoğlu için Ankaragücü maçında riske girilmeyecek. Millî takımda sakatlanan ve Andorra maçından bu yana idman yapmayan Kaptan, Galatasaray derbisine saklanacak. Ersun Yanal, Luiz Gustavo’yu yine ön liberoda kullanacak.

ZANKA KIZAĞA

Ersun Yanal, Alanya maçında eleştiri oklarına hedef olan Zanka’yı kulübeye çekecek. Tecrübeli teknik adam, Jailson’un partneri olarak Adil Rami’ye ilk on birde şans tanıyacak. Yanal, sağ bekte de Isla’ya forma verip Ozan’ı Gustavo’nun yanında görevlendirecek.