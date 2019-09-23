Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da hafta içi zorlu bir mücadeleden puanla çıkan Galatasaray dün akşam ligde Yeni Malatya'yla deplasmanda berabere kaldı ve F.Bahçe derbisi öncesi kan kaybetti: 1-1. Maça etkili başlayan ev sahibi oldu. Yeni Malatya, Galatasaray savunmasında zaman zaman kaybolan derinlik anlayışı ve yapılan basit hatalardan faydalanıp tehdit oluşturdu. Galatasaray uzun süre orta sahada organize olmakta hücum geliştirmekte, kaleye inmekte zorlandı; ta ki 23’üncü dakikaya kadar. Babel önderliğinde olgunlaşan atakta Ömer Bayram solda topla buluştu ve içeriye harika ortaladı. Topa müthiş sıçrayan Seri meşin yuvarlağı tavana astı: 1-0. Golle birlikte şahlanan Aslan, Babel ve Marcao ile çok net iki fırsat kaçırdı. Devreye Galatasaray’ın üstünlüğüyle girildi.

Atamayana attılar

Mücadelenin ikinci yarısı git-gellerle doluydu. Malatya beraberlik için yüklenirken, Galatasaray da net pozisyonlar buldu. 60’ta ev sahibi ekibin kalecisi Farnolle’ün ayağı kayması sonrası Andone boş kaleyi bulamadı. 64’te ceza sahası dışından gelen şuta Muslera izin vermezken, 66’da Jahovic topu yan ağlara nişanladı. Son bölümde Y.Malatya tüm riskleri almaya başlayınca savunmada da büyük boşluklar verdi. 76’da rakibi 4’e 2 yakalayan Galatasaray’da Babel ile Lemina şut yerine birbirlerine pas verince pozisyon netliği kayboldu ve sonraki iki şut denemesinde sonuç alınamadı. Galatasaray zorlu deplasmanda birçok pozisyon harcarken 89’da sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında topla buluşan Guilherme sert vurdu: 1-1. Aslan Malatya’da, 2 puan bıraktı.

1 puan mutlu etmedi

Malatyaspor'un teknik patronu Sergen Yalçın, "Son dakikada attığımız golle kurtardığımız puan için mutluyuz ama kazanamadığımız için mutlu değiliz. 1 puan bizim için iyi oldu. Bekleyen bir G.Saray’a karşı hücum yapmak dünyanın en zor işi" sözlerini kullandı.

BİR ASİST DAHA YAPTI

G.Saray'da dün on birde forma bulan Ömer Bayram fırsatı iyi değerlendirdi. Orta sahada çalışkan futboluyla dikkat çeken Bayram, Seri'nin golünde de asist yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu daha önce de Kasımpaşa maçında Falcao'ya ligdeki ilk golünü attırmıştı.