Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
30.09.2019 - 18:17 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.
Etiketler : Kayserispor,
653492 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653492.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
6
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
7
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
8
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
9
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
10
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
11
Altay
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
28.09.2019 14:00
KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28.09.2019 16:30
BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. 3 - 3 ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 3 AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR 1 - 0 ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
BALIKESİRSPOR 2 - 0 GİRESUNSPOR
29.09.2019 19:00
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 1 - 2 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30.09.2019 19:00
ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR