Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım’ımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında bu gece deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saint-Denis şehrindeki Stade de France’ta oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Müsabakayı, Almanların ünlü hakemi Felix Brych yönetecek. Millî takımda kaburgasında kırık tespit edilen Kaptan Emre Belözoğlu ile sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılan Kaan Efecan Karaca ve Abdülkadir Parmak da forma giyemeyecek.

İzlanda’nın kulağı bizde

Grupta bu gece ayrıca 21.45’te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak. Grupta yaptığı yedi maçta altı galibiyet ve bir mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin Fransa’dan puan alması, muhtemel ikili averajda rakibinin üstünde yer alması anlamına geliyor. Grupta üçüncü durumda bulunan İzlanda, şansını sürdürmek için Türkiye’nin yenilmesini bekliyor.