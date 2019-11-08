Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarına umut aşılayan Fenerbahçe’nin 10 haftada topladığı 17 puan teknik direktör Ersun Yanal’ı memnun etmedi. Camiaya verdiği şampiyonluk sözünü tutmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı, 1,7’lik puan ortalamasını acilen yükseltmek zorunda olduklarını belirtirken, oyuncularına yeni hedef koydu. Kalan yedi maçta hata istemediğini belirten Ersun Hoca “Önümüzde 21 puanlık bir süreç var. Devre arasına en az 35 puanla girmemiz gerek” sözleriyle puan ortalamasını en az 2,05’e çekmeleri gerektiğini ifade etti.

Seri istiyorum

Saracoğlu kozunu kullanarak yeni bir seriye başlamak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Ersun Hoca “Şu ana kadar basit hatalardan önemli puan kayıpları yaşadık. Henüz telafi imkânı varken elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız” ifadesiyle oyuncularından bugün oynayacakları Kasımpaşa maçında galibiyet istedi. Rakibin en büyük zaafının hücuma çıkarken yaptığı top kayıpları olduğuna dikkat çeken Yanal, oyuncularına pres emri verirken, son paslar ve son vuruşlar konusunda da uyarılarda bulundu.

KADRODAN ÇIKARILDI

F.Bahçe dün akşam yaptığı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bitirdi. Futbolcular 3 grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre Belözoğlu idmanda yer almazken, kaptan Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldı.