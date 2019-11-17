Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası’na erken rezervasyon yaptıran A Millî Futbol Takımı bugün gruptaki son maçını Andorra karşısında oynayacak. Amaç dev organizasyona lider gitmek. Bunun için biz Andorra’yı mağlup edeceğiz, Fransa’nın da Arnavutluk deplasmanında puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Puanlar eşitlendiği takdirde ikili averajda üstün olduğumuz için grubu lider bitireceğiz.

Hiç gol yemedik

Ve grubun zayıf halkası Andorra ile geçmişimize baktığımızda da ezici üstünlük söz konusu. Şu ana kadar üç defa karşılaştığımız Andorra’yı üçünde de mağlup ettik. Rakip fileye 8 gol atarken kalemizde ise hiç gol görmedik. Gruptaki ilk maçımızı ise Ozan Tufan’ın 89’da attığı kafa golüyle 1-0 kazanmıştık. Rakibe göre oyun anlayışı benimseyen Şenol Güneş, mücadelede daha çok yedek ağırlıklı isimlere şans verecek.