Eleme Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. 24 takımla oynanacak EURO 2020'ye katılacak 20 takım belli oldu. Milli Takımımız, grubunu Fransa'nın ardından 2. sırada bitirdi. Kalan 4 takım ise Mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde 16 takım arasında yapılacak play-off'lar sonrası belli olacak.
EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım'da çekilecek. Milli Takımımız, kuraya 3. torbadan dahil olacak. UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek ve 4. torbada yer alacak 4 ülke harici bütün torbalar ise netleşti.
İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2020 MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya
2. TORBA: Hollanda, Fransa, Hırvatistan, İsviçre, Polonya, Rusya
3. TORBA: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. TORBA: Finlandiya, Galler, Play-off'tan gelecek 4 takım