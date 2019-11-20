Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eleme Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. 24 takımla oynanacak EURO 2020'ye katılacak 20 takım belli oldu. Milli Takımımız, grubunu Fransa'nın ardından 2. sırada bitirdi. Kalan 4 takım ise Mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde 16 takım arasında yapılacak play-off'lar sonrası belli olacak.

EURO 2020 grup kuraları 30 Kasım'da çekilecek. Milli Takımımız, kuraya 3. torbadan dahil olacak. UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek ve 4. torbada yer alacak 4 ülke harici bütün torbalar ise netleşti.

İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2020 MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA: İtalya, Belçika, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

2. TORBA: Hollanda, Fransa, Hırvatistan, İsviçre, Polonya, Rusya

3. TORBA: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4. TORBA: Finlandiya, Galler, Play-off'tan gelecek 4 takım