Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Stelios Kitsiou xx, Yalçın Ayhan x, Michal Pazdan xx, Tiago Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Ricardo Faty x, İhan Parlak x, Hector Canteros x, Aydın Karabulut x (Cebrail Karayel dk. 25 x), Dever Orgill xx

Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Wilfred Moke, Ahmet Can Arık, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Alper Önal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Joao Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx, Gaston Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, John Obi Mikel xx, Yusuf Sarı xx, Jose Sosa xx, Anthony Nwakaeme xx, Alexander Sörloth xxx

Yedekler: Arda Karabulut, Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Ahmet Canbaz, Cafer Tosun, Doğan Edoğan, Koray Kılınç, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Sarı Kartlar: İlhan Parlak, Hector Canteros (MKE Ankaragücü), Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Ricardo Faty (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)

Gol: Alexander Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada Hector Canteros’un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen top Erce Kardeşler’e çarparak kornere gitti.

23. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya yükselen John Obi Mikel’in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth’un vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Faty, Hosseini'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.