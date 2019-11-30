Vodafone Park’taki gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından, 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motorsikletin anahtarı, merhumun abisi Erkan Doğruer tarafından siyaj-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye teslim edildi. Özel üretim olan motorsikletin Beşiktaş Müzesi’nde sergileneceği açıklandı.
Beşiktaş Müzesine anlamlı hediye
30.11.2019 - 16:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer’in özel üretim motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devraldı.
Etiketler : Beşiktaş Müzesi,
665880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/665880.aspx
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3
4
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-5
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Kasımpaşa
12
3
3
6
-3
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Antalyaspor
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3
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12
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Ankaragücü
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2
3
7
-12
9
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Kayserispor
12
1
4
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7
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13.Hafta Maçları
29.11.2019 20:30
Gençlerbirliği 3 - 3 Yeni Malatyaspor
30.11.2019 15:00
Sivasspor 2 - 0 Kasimpaşa
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Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
5
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
6
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
7
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
8
Fatih Karagümrük
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5
4
4
1
19
9
Balıkesirspor
12
5
3
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4
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Adana Demirspor
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3
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3
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Istanbulspor 4 - 0 Karagümrük
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