Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekiliyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alıyor. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunuyor.
İŞTE TORBALAR:
EURO 2020'nin kura çekiminde torbalar şu şekilde oluştu:
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinin play-off galipleri