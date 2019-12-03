Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Süper Lig’in 13. hafta mücadelesinde taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve puan durumunda 3. sıraya yükselmeyi başardı. Sezon başında lige kötü bir giriş yapan, Avrupa Ligi’nde üst üste yenilgiler alarak taraftarlarını üzen ve bu periyotta bir de olağanüstü seçim yaşayan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada topladığı 5 puanla ligin dibine demir atmıştı. Sivasspor mağlubiyetinin ardından sahasında Göztepe’yi yenen Beşiktaş, ardından çıktığı 4 lig maçında Rizespor ve Başakşehir’le berabere kalırken, Gaziantep FK ve Trabzonspor deplasmanlarında ise puan alamadı. 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan, attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ligde yalnızca Kayserispor ve Gençlerbirliği’ni geçmeyi başarmıştı ve 5 puanla 16. sırada yer alıyordu.

ALANYASPOR MAÇIYLA BAŞLADI

Üst üste alınan kötü sonuçların gölgesinde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş, bu maçta aldığı 2-0’lık galibiyetle bir nebze nefes aldı. 20 Ekim’de gerçekleşen olağanüstü seçimden 1 gün önce Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, 0-0’lık beraberlik alarak İstanbul’a dönmüştü.

Beşiktaş’ta ne olduysa, seçimden sonra oldu. Ahmet Nur Çebi’nin seçimi kazanmasının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye’ye giderek takıma ve teknik ekibe destek vereceğini açıkladı. Çebi’nin ziyaretinin ardından Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş, ardından sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında hanesine 3 puan yazdırdı. Son 7 maçında 19 puan toplayarak ligin en formda ekiplerinden birisi haline gelen siyah-beyazlılar, 7 haftada tam 13 sıra birden yükselerek ligde 3. sıraya oturdu.