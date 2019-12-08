Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, TRT Spor'da yayınlanan Sporcu Vizesi programına konuk oldu.Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile Lille arasında 2011'de Trabzon'da oynanan karşılaşmada top toplayıcı olduğunu öğrenen şimdiki yöneticilerinin kendisine, "Siz öndeyken bize top atmıyordunuz" diyerek takıldıklarını anlattı.

"GİTMEM GEREKİYORDU"

"Trabzonluları niye üzdün?" sorusuna Yusuf Yazıcı, "Sadece Trabzonluları değil, ailemi de kendimi de üzdüm. Ama gitmem gerekiyordu, dışarıda ülkemi , şehrimi temsil etme zamanımın geldiğini hissediyordum. Trabzon için de iyi oldu; Trabzon bir futbolcu fabrikası. Bende fabrikanın ilk satışıyım. Ben buraya geldikten sonra insanlar Trabzonspor kulübüne bakacaklar "Bu oyuncu nereden geldi, var mı bundan daha?" diyecekler. Çok daha fazlası var. Trabzon bir futbol fabrikası" açıklamasını yaptı.

"SELAMLAŞMAK ZORUNLU"

Milli oyuncu, "Kulüpte tesiste içeri girdiğin andan itibaren kimi gördüysen selam vermek zorundasın. Herkes birbirine selam vermek zorunda. Hoca mesela soyunma odasına sonradan giriyor, herkese teker teker selam veriyor. Alt yapıdan hocalar geliyor herkese selam veriyor. Bütün oyunculara, doktor ekibine yardımcı hocalara herkese selam veriyor. Başkan gelince öyle. Kuralları böyle" dedi.