Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG karşısına çekinmeden çıkacaklarını söyledi. Oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istediğini vurgulayan Terim, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirtti. "Teknik adamlık kariyerimde problemler, zor anlar olmuştur ama son 3-4 aydaki süreç futbol hayatımda kayda değer bir dönem olarak yer alacak" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "UEFA'nın cezasına rağmen oluşturduğumuz kadrodan 7-8 ismi, hatta onlardan biri olan Falcao'yu bir araya getiremedik. Sakatlıkların üstüne Falcao ve Andone de kadroda olmayınca sıkıntılar yaşadık" sözleriyle Devler Ligi'ndeki istenmeyen sonuçlara atıfta bulundu.



> Elbette favori PSG

"En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. PSG'nin maçın favorisi olduğunu söylemek bir ileri görüşlülük değil" diyen Terim, "Hiç kimse maça çıkmadan kaybetmez. Burada kaybetmekten korkmayan bir Galatasaray olacak. Neyimiz varsa mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Bunun ucunda ölüm yok sonuçta. Oyuncularıma söyleyeceğim şey sonuna kadar savaşmaları. Taraftarlarımız da bunu bizden istiyor" şeklinde konuştu. Futbolculardan Lemina ise, "Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Yarın (bugün) bunu göstermemiz gerekiyor" dedi.



ASLAN HAZIR

Galatasaray dün akşamki idmanıyla PSG maçı hazırlıklarını tamamladı. Fatih Terim oyuncularına çabukluk ve taktik çalışmaları yaptırdı.



GALATASARAY’IN AVRUPA ŞANSI İÇİN

Bir ihtimal daha var!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni grubun son maçında bu gece deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da Brugge’dan son dakikada yediği golle hayal kırıklığına uğrayan sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı hâlâ var. Cimbom, PSG’yi yenip Brugge’ün Real Madrid’e puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumda grubu üçüncü bitirecek olan sarı-kırmızılılar Avrupa defterini kapatmamış olacak.