Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında grup aşamasının son haftası, 2 karşılaşmayla başladı.

Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg deplasmanından Keita'nın 57 ve Salah'ın 58. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Napoli, Genk'i 4-0 yendi. Ev sahibi Napoli'nin gollerini Milik (3) ve Mertens attı.

Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Puanını 13'e çıkaran Liverpool lider, 12 puana sahip Napoli de 2. olarak son 16 turuna yükseldi. Grubu 3. sırada bitiren Salzburg ise yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dün oynanan maçlarına sürpriz sonuçlar damga vurdu



F Grubu'nda Dortmund, evinde Slavia Prag'ı 2-1 ile geçerken, grubun diğer karşılaşmasında İnter, kazanması halinde gruptan çıkacağı maçta Barcelona'ya 2-1'lik şok skorla mağlup oldu. Barcelona'nın yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta 17 yaşındaki Fati, 85. dakikada oyuna dahil olup 86. dakikada golünü kaydederek hem takımına galibiyeti getirdi hem de Şampiyonlar Ligi organizasyonunda gol atan en genç oyuncu oldu. Bu sonuçla İnter grubu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazandı.

G Grubu'nda Leipzig, Lyon deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak grubu lider tamamladı. Diğer karşılaşmada ise Benfica, sahasında Zenit'i 3-0 gibi net bir skorla devirerek grubun dışında itti ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı.

H Grubu'nda gecenin en büyük şoklarından biri yaşandı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde finalin kıyısından dönen Ajax, 1 puan alması halinde gruptan çıkacağı karşılaşmada evinde Valencia'ya 1-0 mağlup oldu ve 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Chelsea, evinde ağırladığı Yusuf ve Zeki'li Lille'i 2-1 mağlup ederek grubunu 2. sırada tamamladı ve adını Son 16'ya yazdırdı.

Gecenin ardından adını Son 16'ya yazdıran kulüpler şöyle sıralandı:



Napoli, Liverpool, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Lyon, Valencia ve Chelsea.



Son 16 turunun son 8 takımı, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından netlik kazanacak.