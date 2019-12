Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’ın bu seneki Avrupa macerası zaten erken bitmişti. Ama kapanış maalesef çok ağır oldu: 5-0. Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma ihtimali kalmayan temsilcimiz, imkansıza yakın olan Avrupa Ligi şansını yakalamak için Fransa yolunu tutmuştu. Ancak umuda yolculuk, gerçeğin tokat gibi çarpmasıyla son buldu. Tamam sakatlar çoktu, forvette devşirme Emre Mor vardı, stoperin sigortası Luyindama yoktu ama bunlar mücadele etmemenin, takip ettiğin adamı bırakmanın mazereti olamaz. Hele ki karşındaki rakip yıldızlar topluluğu, her biri tek başına bir takım gücünde olan Paris ise hiç olamaz! Neymar ve Mbappe’nin koşu mesafeleri, sarı-kırmızılı takım oyuncularıyla karşılaştırılırsa skor farkının nedeni daha rahat görülür.



> Muslera’ya rağmen

Maçın ilk bölümlerinde Ömer, Lemina ve Belhanda ile şutlar bulduk ama kaleyi tutturamadık. Hemen ardından olacakların habercisi gibi iki pozisyonda Muslera yine çok başarılıydı ama nereye kadar. 33’te Neymar atağı başlattı, Mbappe yerden bıraktı, İcardi perdeyi açtı: 1-0. Sadece iki dakika sonra Neymar üst üste çalımlarla içeri girip pasını çıkardı. Sarabia net bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. İkinci yarının ilk dakikasında Neymar sol çaprazdan uzak köşeye vurdu: 3-0. 63’te Neymar’ın harika asistini Mbappe geri çevirmedi: 4-0. 83’te Neymar yine defansın arkasına milimetrik bir pas yolladı. Mbappe, Muslera’nın müdahalesiyle yerde kalınca kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Cavani skoru tayin etti: 5-0.



Son 16 belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar ve seri başları belli oldu. Kura çekimi 16 Aralık’ta yapılacak.



Fatih Terim: PSG bizden çok ileride

Acı bir veda oldu

G.Saray’ın hocası, “Ocak ayında takıma müdahale edeceğiz, bu kaçınılmaz. Yoksa büyük sıkıntı olur” dedi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, “Acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Umarım bu acıdan ligde ve kupada iyi bir hikaye çıkarırız. PSG bizden iyi, çok ilerideler bunu kabul edelim. Sıkletimiz çok farklı” derken, “30 dakika dayanabildik. En kötü performansımızı sergiliyoruz ama taraftar bizi yalnız bırakmıyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Ocak ayında takıma yapılacak müdahalemiz kaçınılmaz. Tuzla ile beraber 4 maçımız bir bitsin hayırlısıyla. Bir takım değişiklikler yapmazsak G.Saray için sıkıntı olur” şeklinde konuştu. Öte yandan Radamel Falcao, “Maça iyi başladık ama konsantrasyon kaybı oldu. Şu an %100 değilim. İki tane hedefimiz kaldı. Lig ve kupa. Bu iki kupanın da favorisiyiz” sözlerini kullandı.



TARAFTARIMIZA SALDIRDILAR

Paris karıştı

Maça saatler kala toplanmaya başlayan ve kısa sürede 250 kişiyi aşan Paris Ultras taraftarları sokakta sarı-kırmızılıları aramaya başladı. İki takımın taraftarlarının denk gelmesi sonrası arbede yaşandı. Patlama seslerinin de geldiği olaylara Fransız polisleri kısa sürede müdahale etti. Yaralanan taraftarların olduğu öğrenilirken emniyet güçleri stat ve çevresindeki güvenlik önlemlerini iki katına çıkarttı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.



CİMBOM REVİR GİBİ

Seri de sakatlandı

G.Saray’da Seri sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 41. dakikada kenara alınan Seri’nin yerine Selçuk İnan oyuna dâhil oldu. Galatasaray’da Babel, Luyindama, Âdem Büyük, Andone, Feghouli gibi önemli oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.



TERİM MECBUR KALDI

Yeni forvet Mor!

Sarı-kırmızılılarda Andone’nin sakatlığına Babel ve Feghouli de eklenmiş ve Fatih Terim kadro kurmakta oldukça zorlandığını belirtmişti. Deneyimli teknik adam zorunluluktan forvette son kararını orijinal kanat oyuncusu olan Emre Mor’dan yana kullandı.



HER GOLDE PAYI VAR

Neymar döktürdü

PSG'nin yıldızı Neymar golünü atarken, maçın başından itibaren arkadaşlarına attığı paslarla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu bütün gollerde atak başlangıçlarını ve son pasları usta işi kullanırken Terim'in bu oyuncuya tedbir düşünmemesi şaşkınlıkla karşılandı.