Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş ligdeki yükselişine devam etme yolunda bu akşam ligin dişli ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Son altı maçını da kazanarak ligde ikinciliğe yükselen siyah-beyazlılar hem seriyi yedi maça çıkarmak, hem de gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak F.Bahçe derbisi öncesi moral depolamak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte Douglas Santos ve Dorukhan Toköz’ün sakatlıkları sürüyor. Tedavileri süren ve son maçlarda forma giyemeyen Ruiz ve N’Koduou’nun da F.Bahçe derbisi öncesi riske edilmeyeceği öğrenildi.



> Hocalar kapışacak

Teknik Direktör Abdullah Avcı, hafta içinde Wolverhampton ile oynanan maçın kadrosuna Karius, Gökhan Gönül, Vida, Caner Erkin, Atiba, Ljajic ve Burak Yılmaz’ı almamıştı. Yıldız oyuncular bu akşamki maçta ise forma giyebilecek. Öte yandan Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın’ın kozlarını paylaşması açısından da mücadele ayrı bir anlam taşıyor.



Beşiktaş

BTC Y. Malatya

SAAT: 19.00 YAYIN: beIN Sports 1



MAÇ: Süper Lig 15. hafta

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAKAT: Douglas, Dorukhan, N’Koudou (Beşiktaş), Eren (Y. Malatya)



35 - Siyah-beyazlı ekibin, Süper Lig’de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor.



Üç isim sınırda

Siyah-beyazlı takımda Fenerbahçe ile gelecek hafta oynanacak derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Necip Uysal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu sarı kart görmeleri durumunda Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında

cezalı duruma düşecek.