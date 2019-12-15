Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A.Gücü maçı sonrası G.Saray’da kelimenin tam anlamıyla şok vardı. Teknik heyet, futbolcular, taraftarlar büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Kameraların karşısına geçen kaptanlar kötü sonucun faturasını üstlendi. İlk olarak konuşan Selçuk İnan, “Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray’da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Galatasaray’ı layık olan yere taşıyacağız, taraftarlar bundan emin olsun” dedi.

Bu durumdan çıkarız

Fernando Muslera ise, “Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray’ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız” diye konuştu. Ryan Donk ise, “Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım” sözlerini kullandı. Donk’tan mutsuz dalya

Kasımpaşa’da geçirdiği üç yılın ardından 2015-2016 sezonunda G.Saray’a transfer olan Ryan Donk, Cimbom’daki kariyerinin 100. maçına çıktı. Futbolcu farklı bir heyecan yaşasa da karşılaşmanın ardından bu anlamlı karşılaşmasında büyük üzüntü duydu.



GECENİN ADAMI PARLAK

İnandık, başardık

Attığı penaltı golü ve asistiyle geceye damga vuran İlhan Parlak, “İnancımızı kaybetmedik, penaltı kazandık. Penaltıyı attıktan sonra koşup topu filelerden aldım. 2-2’yi yakalarız diye takım olarak inandık. İnşallah bu bizim için geri dönüş maçı olur” ifadelerini kullandı.



BELHANDA KIZDIRDI

Önce ıslık sonra alkış

G.Saraylı Belhanda dakikalar 45’i gösterdiğinde atağa çıkan takımında kötü bir pas tercihi yapınca sarı-kırmızılı taraftarlar sinir küpüne döndü ve futbolcuyu ıslıkladı. Belhanda ikinci yarıda penaltıyı gole çevirince bu defa taraftarca alkışlandı ve hocası Fatih Terim’e koştu.



TERİM’DEN KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Nzonzi saygısızlık yaptı

G.Saray’da idmanda gerginlik çıkaran ve kadro dışı kalan Nzonzi için konuşan Fatih Terim, “Yaptığının karşılığı buydu. Bu sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık. Gayet doğal” diye konuştu. Futbolcunun devre arasında sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.