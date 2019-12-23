Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR 0-1

47' Trabzonspor hızlı atağında Sosa sağdan gelen Yusuf'u gördü, Yusuf sıfıra inen Pereira'ya bıraktı, Pereira'nın geriye çıkardığı topu Ali Turan kesti.

Oyuncu Değişikliği 46' Trabzonspor'da Sturridge'in yerine Yusuf Sarı oyundaDaniel Sturridge - Yusuf Sari

Maç Başladı 46' Konya'da ikinci yarı başladı

Devre Arası İlk yarı sona erdi.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

Pozisyon 44' Abdulkadir'in soldan ortasında Sturridge'in kontrolünde arkaya seken topa Pereira gelişine vurdu, top auta gitti.

Pozisyon 41' Nwakaeme soldan yine etkili bir orta kesti. Sosa, Sturridge ve Sörloth dokunamadı. Aut

33' Milosevic'in sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti.

Pozisyon 31' Konyaspor gole çok yaklaştı! Soldan çalımlarla sıfıra inen Alper penaltı

26' Sosa'nın ceza alanı solundan kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen topu Serkan tokatlayarak uzaklaştırdı.

Sarı Kart 24' Sörloth'a faul yapan Ali Turan sarı kart gördüSarı Kart - Ali Turan

Sarı Kart 21' Hüseyin'e orta çizgide sert bir faul yapan Ömer Ali sarı kart gördüSarı Kart - Ömer Ali Sahiner

Pozisyon 15' Abdulkadir Parmak ceza alanına girdikten sonra yerde kaldı ve hakeme baktı. Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Pozisyon 12' Konyaspor yine tehlikeli geldi. Savunma arkasına sarkan Milosevic sağda dar açıdan vurdu, top Uğurcan'da kaldı.

Pozisyon 10' Konyaspor hızlı atakta gole yaklaştı! Orta alanda topu alan Ömer Ali içeri hareketlenen Bajic'i gördü, Bajic'in vuruşunda top Uğurcan'da kaldı. Ömer Ali için ofsayt bayrağı havada.

3' Sosa sağ çizgiden kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına yolladı, kale sahasına düşen topu Selim Ay uzaklaştırdı. Ali Turan'a yapılan harekete faul düdüğü çaldı.

Pozisyon 2' Trabzonspor gole yaklaştı! Sörloth'un soldan ortasında Sturridge ceza alanında kontrol edip vurdu, top savunmadan döndü.

Maç Başladı 1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

HAKEM: Halil Umut Meler

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

SAAT: 20.00

İLK 11'LER

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth