Beşiktaş'ın ilk yarıdaki dikkat çeken isimlerinden Caner Erkin, TRT Spor'a verdiği röportajda Antalya kampının güzel geçtiğini söylerken, "Uzun bir kamp olmadığı için arada tek antrenman yapıyoruz. Fazla bir ara vermedik. Normal antrenmanlarımıza devam ediyoruz gibi. Hocanın verdiği taktiği en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 2. yarı ilk yarının üstüne çıkmalıyız. Şampiyon olmak istiyorsak bunu bir şekilde başarmak zorundayız" dedi.

"İSTEKLİ BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

Geçen sezonlarla bu sezonu kıyaslaması istenen Caner Erkin, "Zaten herkes biliyordur. Bütün kamuoyu benim öne çıkmayı seven ve ofansif bir bek olduğumu biliyor. Abdullah Hoca'nın sistemi benim daha çok öne çıkmamı istiyor. Ben de topla buluşmayı çok seven bir oyuncuyum. Futbolu da çok seviyorum. Daha iyi oldu. Hep bende olsun ama vermeyi de seviyorum. Ondan dolayı çok keyifli, maçta da keyif almak istiyorum. İlk sistem olmadı. Farklı sistemlerle oynadık. Bazen geçen senelerde karambol oyunu oynuyorduk. Büyük takımlarda bazen böyle şeyler olabiliyor. Daha çok sistemi olan, oyuncuların şablonuna göre kadro kurmak önemli. İlk yarının sonlarında bunu biraz değiştirdik. Her büyük takımda olduğu gibi oyuncular geldi, oyuncular gitti. Bazen gelen isimler iyi oynayamayabiliyor. Bir kırılma dönemi oldu. O dönemi iyi atlattık. Ancak iyi çıktık. Malatya maçına kadar 8'de 7 yaptık. Son dakikalarda talihsiz yenilgiler aldık. 2. yarı daha istekli bir Beşiktaş olacak" ifadelerini kullandı.

"SAHADA OLAYIM YETER"

"Caner Erkin, Beşiktaş'ın sol beki mi, sol açığı mı, sol iç mi? Sen kendini nasıl tarif ediyorsun?" sorusuna ise, "Mevki önemli değil. Sahada olayım yeter. Kupa maçı da hazırlık maçı da olsa sahada olmak istiyorum. Hazırlık maçlarında hocam dinlendirmek isteyebiliyor. Futbola ilk başladığımda santrfordum. Ondan sonra sol açık oynadım. 10 numara da oynadım. Türkiye'nin bek eksiği biraz fazla. Sonra birden bek oldum. Ön libero oynadım. Sol iç, sol açık, sol bek... Şimdi sol açık gibi. Tek isteğim sahada olmak. Bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Oyun kurmasını da seviyorum. Açıkta ta ekstra iyi maçlar oynadım." yanıtını verdi.

"AGRESİFLİĞİM KONUSUNDA YARDIM ALIYORUM"

Saha içinde agresifliği konusuyla ilgili yardım aldığını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Enteresan şeyler oluyor. Eşim Şükran da söylüyor. Nasıl olabiliyor. Sahanın içinde böylesin. Burada böylesin. Psikologlarla da görüşüyorum. Yardım alıyorum. Çözmeye çalışıyorum (Gülüyor) Çok büyük fark var. Biraz haksızlığa gelemiyorum. Bazı yerlerde adalet istiyorum. Bana yapılsa bazen susabiliyorum. Ekstra bir tepki göstermiyorum. Ama takım arkadaşıma, dostuma yapılınca daha fazla tepki gösteriyorum" açıklamasını yaptı.

Kariyerinde en çok eleştirildiği noktanın agresifliği olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri derbide Vida'nın pozisyonu sonrası Burak Yılmaz'la birlikte hakeme tepki gösterdiğinin hatırlatılması sonrası ise 31 yaşındaki oyuncu, "Artık VAR 'la birlikte farklı bir sistemle oynuyoruz. Çok iyi şeyleri var. İyi olmayan bazı konular da var. Hem forvet hem de defans oyuncularının sıkıntısı var. Bir top atılıyor, hakem de görüyor, ofsayt. Hakem kaldırmıyor. Biz koşmuyoruz. Ya da koşmak zorundasın. Önceden koşmuyordun. Şimdi koşmak zorundasın. Ondan sonra bayrağı kaldırıyor. Orada ben veya forvet sakatlanabilir. Bunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Hakeme "Neden kaldırmıyorsunuz?" diyorsun, "Kural böyle" diyor. Artık bir şey diyemiyorsun. Orada farklı şeyler de konuşulabiliyor" yorumlarını yaptı.

"İKİ DAKİKA SONRA UNUTUP DEVAM EDİYORUM"

"Seni saha içinde en çok eleştiren kişi kim?" sorusuna da Beşiktaşlı oyuncu, "Beni aslında herkes eleştirebilir. çoğu futbolcu kaldıramıyor ama ben eleştirilebilirim. Messi olduğumdan dolayı değil, benim karakterim. Çünkü insanlar bazen öyle görür. -Sen ne oynuyorsun ki neden böyle yapıyorsun- denebilir. Öyle almıyorum. Şimdiye kadar ki 10-15 hocayla ve oyuncularla çalıştım. İçimin ne olduğunu bildiğim için iki dakika sonra unutup devam ediyorum." yanıtını verdi.

"1,5 SENE SIKINTILARLA OYNADIM"

Teknik direktör Abdullah Avcı'yla çalışmasını da değerlendiren Caner Erkin, "Abdullah Hoca beni, ben de onu çok iyi tanıyorum. Kariyerimde farklı hocalar oldu; Fatih Terim, Ersun Yanal, Şenol Güneş... Türkiye'nin en iyi hocalarıyla çalıştım. Bana bir şey anlatmasına gerek yok. Benim de ona anlatmama gerek yok. Bir baktığımda ne olması gerektiğini zaten anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşantısına hep dikkat ettiğini kaydeden Caner Erkin, "Her zaman ekstra çalışmak zorundayız. Büyük sakatlıklar da yaşadım. 2-3 sene önce tendonum koptu. Gayet iyi durumdayım. 1,5 sene sıkıntılarla oynadım. İnşallah ikinci yarı 2 gol 8 asist değil de 10 gol 5 veya 10 asistle oynarım inşallah" dedi.

"BÜYÜK KULÜPLER 2. YARIYI ELE ALACAK"

Caner Erkin ilk yarıyı şöyle değerlendirdi, "Bu sene farklı bir lig. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bence yine büyük kulüplerin 2. yarı ligi ele alacaklarını düşünüyorum. Büyük kulüpler her zaman üstte yer almayı hak ediyor. Beşiktaş'ın her zaman hedefi 1.'liktir. Bunu hedefliyoruz."

"EL-KOL HAREKETİ YAPTIĞIMDA AMACIMI BİLİYORSUNUZ"

Hakem kararlarıyla ilgili görüşleri sorulan Caner Erkin, "Hakemlerin işi de çok zor. Hata yapabiliyorlar. Bir maça çıkıp inanılmaz yönettikleri bir maç yok. Sadece Türk hakemleri değil genel olarak hakemler hata yapabiliyor. VAR sistemi var, yine de hata yapabiliyorlar. Artık benim nasıl oyuncu olduğumu biliyorlar. Bazen onlara bağırıyorum. Futbolun içinde bu agresiflik olabiliyor. Zaten her zaman söylerim, -agresifliğimi bıraktığımda futbolu bırakırım.- O stresle sahadaki adrenalinle, hepsi etkin. O anda hakem hata yapınca, tabii ki hata yapmak istemiyor. Ancak olunca tepki koyuyorsunuz. Tepkiye onların da tepki koyması lazım. Kartla koyuyorlar. Artık beni tanıyorsunuz. El kol hareketi yaptığımda amacımı biliyorsunuz. Bütün ligleri izliyorum. Messi'nin de Ronaldo'nun da sinirlendiği oluyor. Onlara bakış açısı çok farklı. Ronaldo argo kelime kullanabilir. Korumacı yaklaşılıyor. Onlara yapılan faullerle diğer oyunculara yapılan faullere yaklaşım farklı." ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ NE DEMEK İSTEDİ ANLAMADIM"

"EURO 2020 hedefin var mı?" sorusuna ise Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu şu yanıtı verdi; "Şenol Hoca ile son zamanlarda görüşmüyorum. Milli Takımı bırakma isteğim hiç olmadı. Şenol Hoca'nın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı, oynatmadı. Onun tercihi. Bir şey diyemem. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şenol Hoca ile hiç konuşmadık. 2-3 ay önce benim hakkımda açıklama yaptı. Net hatırlamıyorum ama o zaman Fikret Başkan vardı. 'Fikret Başkan, Caner'in sorunlarını çözerse; Caner çok ekstra bir futbolcu olabilir" gibi bir şey söyledi. Ben ne demek istediğini anlayamadım. Sorunlarım derken ya da başka bir şey. Saha dışında bir sorunumuz yok. Ne anlamda söyledi bilmiyorum. Beni arayabilir, çağırıp konuşabilir. Ben de ne olduğunu çözemedim. Sonuçta Milli Takım hocası o. Çağıracak o . Bekliyorum, her zaman hazırım."

YENİ SÖZLEŞME KONUSU

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine de Caner Erkin, "Başkanımız ile konuşuyoruz. Bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. O konuda hiçbir kulüple görüşmem olamaz. Sözleşme için yönetim ile konuşuyoruz, bir anlaşma olursa zaten taraflar açıklar ancak sözleşme konusunda bir sorun olmaz, önce Beşiktaş ile görüşeceğim" açıklamasını yaptı.

"GOL OLMADIKTAN SONRA İSTEDİĞİM KADAR ORTA KESEYİM"

Bölgeye mi, kişiye mi orta yapmayı sevdiği sorusuna da Caner Erkin, "Her yere orta yapmayı seven bir oyuncuyum. Ortanın değil forvetin yapacağı gol önemli. Gol olmadıktan sonra istediğim kadar araya orta keseyim. Forvet oyuncusu oraya gitmezse gol olmaz. Bir şekilde topu ceza sahası içine sokmak lazım. Şutla sokamıyorsan pasla gidemiyorsan futbolun en önemli şeyi orta. Dünyanın en önemli ligi Premier League. En çok orta yapılan ülke. Oraya girmediğinde gol olma şansı yok. Tek adama da orta yaptığım var. Bazı çok iyi anlaştığım oyuncular var. 6 kişinin içinde gol atıyor. Futbolda bunlar var. Genelde adama orta yapmaya çalışıyorum. 6 kişinin içinde bölgeye orta şansı yok" yanıtını verdi.

"8-9 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM"

Süper Lig'deki 14 yabancı oyuncu konusunda azaltılması taraftarı açıklamalar yapan Caner Erkin, "Her zaman aynı bakıyorum. Yabancılar gelsin, oynasın. Ama her zaman bu görülüyor zaten. Bütün büyük takımlarda Türk ne kadar fazla oynarsa o takım daha sahipleniyor. Aidiyet duygusu daha fazla oluyor. Çok yabancı olunca taraftar o duyguyu ister istemez yaşayamıyor. Türk ne kadar çoğalırsa Milli Takım için de avantaj. Bakıyorsunuz 11 tane yabancı çıkıyor. Maça Şenol Hoca gelirse kimi izleyecek" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Caner Erkin uzun yıllar daha futbol oynamak istediğini söylerken, "Daha 8-9 yıl daha futbol oynamak istiyorum" dedi.