Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, spor çalıştayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine karşılık yaylım ateşinde bulundu. Cengiz “Oyun oynanırken kural değişmez sözcüğü genel bir sözcüktür. Play-off sezonu incelendiğinde şu görülecektir; ligin oynanacağı tarih 5 Mayıs’tı. Play-off yapılacağı ise 25 Ağustos’ta ilan edilmiştir. Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir. Kural, TFF ve yayıncı kuruluşun talebi üzerine değişti. Bu konu hakkında yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün başkanına soruyorum; sizin ne gibi bir dahliniz var da benim bu sözcüğümü üzerinize alındınız. TFF’nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasının savunması neden size düşüyor?” diye sordu.

Play-off’u kim istedi?

“Siz bu karara müdahil mi oldunuz?” diyen Cengiz “Bu kararın çıkmasına, play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz diye ben merak ederim. Çünkü biz birden bire öğrendik” sözlerini kullandı. Cengiz, menajerlik ücretleriyle ilgili olarak da “10 bin avroya ben de şaşırdım. Biz 100 milyon lira ödedik. Bunun TFF’nin internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni hiç ilgilendirmez. Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen, üreten konuşan zihniyetleri buradan şiddetle kınıyorum. Kişiye sormuşlar nasıl bilirsin, kendim gibi bilirim demiş. Ben böyle bir şeyi dünya bir araya gelse düşünemem” ifadelerini kullandı.

3 TEMMUZ POLEMİĞİ

FETÖ sonrası kaç kupa aldı?

∂ “Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ’nün etkisi bittikten sonra kim kaç defa şampiyon olmuş, kim olamamış araştırırsanız görürsünüz… Biz, sizin fıtratınızda var dendiğini de kayıtlardan biliyoruz.”

SEN NE ÖDEDİN?...

Lafla şeffaflık olmaz

∂ “Herkesin ne kadar harcama limiti var hepsi açıklansın. Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan bonservisine, yıllık ücretine ne ödedin açıklayacaksın. Ben bir camianın başkanına ‘Yalancı’ demem.”

YAPILANDIRMA İÇİN

Tişört dar ise giyme

∂ “Sanki bir ceza var, siz buna uyun, bu tişörtü herkes giysin... Dar geliyorsa giyme! Seni mecbur tutan yok. Devletin öyle bir mecburiyeti yok. Yapılandırmanın onayı için de UEFA’da mücadele ettik.”

Murillo Aslan oluyor

Galatasaray, değişime stoper ile devam etmek istiyor. Mert Çetin için Roma’dan olumlu cevap alamayan sarı-kırmızılılar Jeison Murillo için Sampdoria ile yeniden masaya oturdu. Murillo’nun altı aylığına kiralanması planlanıyor. Bu arada Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Jesse Sedikida’ya Bursaspor talip oldu fakat sarı-kırmızılı teknik heyet futbolcuyu, yeni transfer Onyekuru’nun beklenmeyen rahatsızlığı sebebiyle takımda tutmaya karar verdi.