Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalanmış ve durumu doktorlar tarafından gözlemlenmeye devam ediyordu.

Son durumu merak edilen oyuncuyla ilgili olarak Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak bugün dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan Onyekuru'nun son çekilen fotoğrafında kilo verdiği gözlemlendi. Nijeryalı futbolcunun hastalığın başlangıç sürecinden itibaren yaklaşık 4 kilo verdiği belirtildi.

Doktorların tavsiyesiyle kısa sürede eski formuna kavuşacağı aktarılan oyuncunun yaklaşık 2 hafta içerisinde takıma geri dönmesi bekleniyor.