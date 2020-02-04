Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.
Fenerbahçe'den Alper Potuk kararı!
04.02.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.
Etiketler : Fenerbahçe,Alper Potuk,
679331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/679331.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
20
12
5
3
16
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Alanyaspor
20
11
5
4
21
38
5
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
6
Galatasaray
20
10
6
4
15
36
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
20
8
6
6
3
30
9
Gaziantep FK
20
7
6
7
-1
27
10
Malatyaspor
19
6
6
7
6
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
20
6
5
9
-8
23
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
17
Ankaragücü
20
2
8
10
-20
14
18
Kayserispor
20
2
5
13
-33
11
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
07.02.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
08.02.2020 14:00
Konyaspor - Denizlispor
08.02.2020 17:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor
08.02.2020 17:00
Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.02.2020 20:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
09.02.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor
09.02.2020 16:00
Sivasspor - Başakşehir
09.02.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
10.02.2020 20:00
Göztepe - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
20
12
5
3
13
41
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
20
7
7
6
3
28
7
Ümraniye
20
8
4
8
1
28
8
Akhisar Bld.Spor
20
7
7
6
1
28
9
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
10
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
11
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
12
Balıkesirspor
20
6
7
7
-2
25
13
İstanbulspor
20
5
8
7
0
23
14
Altınordu
20
5
8
7
-3
23
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
20
6
4
10
-6
13
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
07.02.2020 19:00
Karagümrük - Hatayspor
08.02.2020 14:00
Giresunspor - Istanbulspor
08.02.2020 16:30
Eskişehirspor - Altinordu
08.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor
09.02.2020 14:00
Erzurumspor - Keçiörengücü
09.02.2020 14:00
ümraniyespor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
09.02.2020 16:30
Osmanlispor - Bursaspor
09.02.2020 19:00
Altay - Boluspor
10.02.2020 19:00
Akhisarspor - Menemenspor