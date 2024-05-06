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Puan kaybı sonrası İsmail Kartal: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor

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Puan kaybı sonrası İsmail Kartal: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor'a karşı yaşanan puan kaybı sonrası yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Puan kaybı sonrası İsmail Kartal: Matematiksel olarak şansımız devam ediyor - 1. Resim

İSMAİL KARTAL: YARIŞIN İÇİNDEYİZ

Konyaspor'a yaşanan puan kaybını değerlendiren İsmail Kartal, şöyle konuştu:

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Ümit ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak hala şansımız devam ettiği sürece biz son maça kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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