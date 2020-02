Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş’ın İspanyol stoperi Victor Ruiz dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başakşehir karşısında çok iyi oynamalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten 31 yaşındaki oyuncu, “Çok büyük bir şansı ve fırsatı kaçırdık. Kazansaydık, yukarıdaki takımlara yaklaşabilirdik. Ancak önümüzde hâlâ şans var. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanırsak farkı kapatırız. Şampiyonluk kolay değil ama imkânsız olduğunu da söyleyemeyiz” dedi. Sergen Yalçın ile Abdullah Avcı’nın antrenörlük anlayışlarının tamamen farklı olduğunu söyleyen Ruiz “Sergen Hoca ile iyi başladık. Başakşehir maçıyla seriyi devam ettirebilirdik ama çok şanssızdık” diye konuştu.



> Pişman değilim

Siyah-beyazlı takımda yaşadığı sakatlıklara da değinen İspanyol futbolcu “Daha önce hiç bu kadar sakatlanmamıştım. Bunun sebebi lig değişikliği, adaptasyon gibi durumlar olabilir. Ama en önemlisi şu an sakat değilim” dedi. Beşiktaş’ı ülke değişikliğine ihtiyacı olduğu için tercih ettiğini söyleyen Ruiz “Bu kararımdan dolayı pişman değilim. Adaptasyon sürecimi tamamladım, Avrupa kupalarına katılıp, kupalar kazanmak istiyorum” diye konuştu. Hakem kararları ve VAR sistemi hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu “VAR sisteminin ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Biz işimizi iyi yaparsak her şey daha iyi olabilir. Bence buna bakmalıyız” sözlerini kullandı.



VIda ile uyumluyuz

∂ Stoperde birlikte görev yaptığı Domagoj Vida ile çok iyi anlaştığını söyleyen Victor Ruiz “Saha içinde birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. İyi bir ikiliyiz. Her maç öncesi birlikte rakip santrforların görüntülerini izliyoruz” dedi.



Luce ikiye böldü!

Beşiktaş’ta gönüllü danışman olarak görev yapan İbrahim Altınsay, futbol yapılanması için düşünülen Mircea Lucescu ile anlaşmaya varmıştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde yöneticilerle görüşme yapan Altınsay beklemediği bir durumla karşılaştı. Yönetimde Lucescu’yu isteyenler kadar istemeyenlerin de olduğunu gören Altınsay bu duruma tepki gösterdi. Kendisine verilen görevi yerine getirmesine rağmen karşılaştığı görüş ayrılığı yüzünden İbrahim Altınsay’ın danışmanlık görevinden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.



DURUMU İYİ

Boateng müjdesi

∂ Başakşehir maçında bileğini aldığı darbeler sebebiyle ağrı yaşayan Beşiktaş’ın yeni transferi Boateng’den iyi haber geldi. Yapılan kontrollerden sonra Ganalı yıldızın durumunun ciddi olmadığı ve Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kampanya martta

∂ Başkan Ahmet Nur Çebi, son divan kurulu toplantısında bağış kampanyası başlatacaklarını söylemişti. Yöneticilerin bu konuda danışman şirketlerle hazırlıklara devam ettiği ve mart ayında geniş kapsamlı bir kampanya başlatılacağı bildirildi.