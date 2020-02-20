Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın eski futbolcusu Hasan Kabze, Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Derbinin dünya çapında önemli olduğunu belirten Kabze, "Fenerbahçe’nin son haftalardaki kötü performansı, Galatasaray’ın çıkışı bu derbide önemli rol oynayacak. Herkes Galatasaray’ın Fenerbahçe'nin sahasındaki kazanamama serisi bozulur mu diye soruyor, merak ediyor. Bence Galatasaray’ın çıkışı, 6’da 6 yapması çok önemli. Fenerbahçe'nin kötü olması belki bu senenin Galatasaray açısından daha avantajlı geçtiğini gösterebilir. Çünkü Gustavo, Rodrigues ve Emre’nin olmaması Fenerbahçe açısından çok büyük dezavantaj. Galatasaray’da Lemina yok. Benim düşüncem inşallah VAR’ın, hakemlerin konuşulmadığı, taktiksel ve oynanan oyunun konuşulabildiği bir derbi olsun. Galatasaray’ın avantajı daha yüksek. Takım dışında bireysel performanslar da yükseldiği için Fenerbahçe’nin son haftalarda öz güven eksikliği olduğu için biraz daha Galatasaray’ı avantajlı olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Adem’in başlaması daha mantıklı gözüküyor"

'Galatasaray'da derbide forvette kim oynamalı' sorusuna eski futbolcu, "Bence Adem gibi gözüküyor. Adem’in başlaması da sürpriz olmaz. Çünkü 3 haftadır gol atan ve çok büyük takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Falcao’nun kalitesi tartışılmaz. Oyunun gidişatına göre belki ikisi de oynayabilir. Bence Adem’in başlaması daha mantıklı gözüküyor" diye cevap verdi.

"Şu anki futbolcuların yerinde olmak isterdim"

Derbi haftasının nasıl geçtiğini anlatan Kabze, "Oynarken herkesin kendine has totemleri vardı. Takım olarak bakıldığında bu hafta çok önemlidir. Bu haftanın başlangıcından sonuna kadar olan kısımda maç saatine kadar herkesin konsantresi çok üst seviyededir. Çünkü dünya derbisi, büyük bir maç. Bu maçta atacağınız herhangi bir golle uzun yıllar unutulmaz hale de gelebilirsiniz. Yapacağınız bir hata ile de yine uzun yıllar unutulmazsınız. Çok önemli bir derbi olduğu için bu haftalar konsantrasyonu yüksek olan haftalar oluyor. Takım içerisine de dışarıdaki yaşantına da çok önem gösteriyorsun. Çok güzeldir. Ben de şu an yaşadığımız haftaları hatırlıyorum da şu anki futbolcuların yerinde olmak isterdim. Çünkü onları çok güzel bir hafta bekliyor. İnşallah hak eden, sistemsel olarak iyi işler yapan takım kazansın" diyerek sözlerini tamamladı.