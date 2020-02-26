Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, "Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig ile arasında çok fark olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde ve herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu" diyen Elneny, "Mesut, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullandı.