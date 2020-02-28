Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ilk defa konuşan eski sportif direktör Damien Comolli, Ali Koç’u hedef tahtasına koydu. Birçok kere istifa ettiğini söyleyen Comolli “Açıklaması çok zor ama özetleyecek olursam ilk olarak bir sene önce istifamı vermiştim. O ortamda rahat edemedim. İki seçeneğim vardı; ya bekleyip kulübün beni göndermesini umacaktım. Ya da istifa edip tazminat olarak bir yıllık ücret ödeyecektim. Bunu yapamazdım. Defalarca gitmek istediğimi söyledim ama hep reddettiler” ifadesinde bulundu.

> Bir tweet attım, gittim!

Başkan Ali Koç’un kendisinden ve Ersun Yanal’dan habersiz transfer yaptığını (Falette) söyleyen Comolli “Neticede parayı veren oydu. Buna hakkı vardı. Ama elbette bu durum beni rahatsız etti. Hayatımdan ilk defa bir tweet attım ve gitmeme izin verdiler” dedi. Fransız futbol adamı Fenerbahçe’nin içinde ve çevresinde çok fazla negatiflik olduğunun altını çizerken “Tünelin ucunda ışık yoktu” tabirini kullandı.