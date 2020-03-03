Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın beklediği bu dev organizasyon yapılacak mı? Beş aydan kısa bir süre kalan organizasyon öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach; erteleme, iptal veya bu ihtimallerin herhangi biri hakkında spekülasyon yapmayı reddediyor. Şu anda IOC, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte gelişmeleri yakından izliyor. Çin’de üç binden fazla insanın ölümüne yol açan ve diğer ülkeleri de etkileyen salgın virüsle ilgili gelişmeler takip edilirken oyunlara yönelik aktiviteler de yaklaşıyor. Olimpiyat elemelerine yönelik organizasyonların yeri değişiyor ve bazıları da erteleniyor. 26 Mart’ta yapılması planlanan meşale rölesinde de değişiklik olabileceği ifade ediliyor. İptal değil belki ama oyunların virüsün durumuna göre seyircisiz oynanması da ihtimaller dâhilinde.