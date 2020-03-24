Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ESPN’de yer alan habere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile anlaşamayan Barcelona, Neymar’ı FIFA’nın transfer mevzuatındaki 17. maddedeki şartlar üzerinden düşük bir meblağ ile kadrosuna katmayı deneyecek. Mevzuatta pek de bilinmeyen 17. maddeye göre 28 yaşından önce sözleşme imzalamış bir futbolcu, kontratındaki üç yılı tamamladıktan sonra belli bir ücret karşılığında kontratını feshedebilme hakkına sahip.

> Meşru gerekçe

“Meşru gerekçe” olmadan kontrat iptalini düzenleyen bu madde , 2001 yılında FIFA’nın Avrupa Komisyonu’nun sporcuların seyahat ve çalışma hürriyetini kısıtladığı gerekçesiyle kurumu bütün transfer aktivitelerini yasaklamakla tehdit etmesiyle ortaya çıktı. FIFA, AB sınırları içerisinde seyahat ve çalışma haklarıyla ters düşmemek adına böyle bir maddeyi transfer mevzuatına ekledi. Bundan ilk yararlanan futbolcu ise İskoç Andy Webster (Hearts’tan Wigan’a gitti) olmuştu. CAS, Webster’ın Hearts’a sadece 150 bin pound ödemesine hük­­­­­metmişti.