Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde dün olağanüstü hâl vardı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımda bir panik havası yaşandı. Bunun üzerine 15 Mart’ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan siyah-beyazlı kulüpten hamle geldi. Dün tesislerde teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı. Yönetimin çağırısı üzerine test yaptırmak için tesislere gelen siyah-beyazlı futbolcular tedbir amaçlı olarak içeriye alınmadı. Otoparkta bekletilen oyuncuların arabalarından inmelerine izin verilmedi. Kulüp doktorlarından elde edilen bilgilerle, araçlarında inmeden kan numuneleri alınan futbolcular bir süre sonra evlerine gönderildi. Birkaç saat sonra test sonuçlarının negatif olduğunun öğrenilmesi yüreklere su serpti.

> Çebi yaptırmadı

Öte yandan Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, yapılan test sonrası teknik heyet ve futbolculara ortak bir mesaj gönderdi. Siyah-beyazlıların patronu, “Yapılan testlerin hepsinin negatif çıkmasının mutluluğu içindeyiz. Bu durumu korumamız ve aynı titizlikle yaşantımıza devam etmemiz büyük önem taşıyor. Tedbiri elden bırakmayın ve evinizden ayrılmayın. Bu süreçte hepinizin yanındayız. En ufak bir sıkıntınızda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin” diyerek moral verdi. Ayrıca futbolcuların aksine Başkan Çebi’nin belirti yaşamadığı için test yaptırmaya şimdilik gerek duymadığı belirtildi.

Tedbirlerimiz yüksek

İkinci Başkan Emre Kocadağ, Beşiktaş’ta yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Futbolcuların sürekli kontrol edildiğini belirten Kocadağ, “Tedbirlerimiz yüksek. Oyuncuların testlerini de yaptırdık. Bir sıkıntı çıkmadığı için mutluyuz” dedi. Siyah-beyazlı yönetici ayrıca derbide hijyen kurllarına riayet ettiklerini ve koronavirüs testi pozitif çıkan Abdürrahim Albayrak dahil kimseyle tokalaşmadıklarını söyledi.

Mutlu bir Kral

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz ailesiyle çektirdiği fotoğrafla sosyal medyada çığ gibi büyüyen #EvdeKal kampanyasına destek oldu. Sergen Yalçın’ın verdiği idman programını da aksatmayan Kral günün kalan bölümlerinde çocuklarıyla vakit geçiriyor.

TYLER BOYD, ABD BASININA TÜRKİYE’Yİ ANLATTI

Türkler bir harika!

Tyler Boyd, Türkiye’deki hayatını ABD basınına anlattı. Türk kültürünü çok sevdiğini ve Türkiye’de taraftarların çok ateşli olduğunu belirten Beşiktaş’ın ABD’li yıldızı “Taraftarlar ıslıklamaya başladığında, rüzgâr esiyor gibi oluyor. Çok tutkulular ve bir futbolcu için harika bir atmosfer oluşturuyorlar. Yenik duruma düştüğünde ise zorlaşabiliyor çünkü sokakta eleştirilmeye başlıyorsun. Ama iki türlü düşünmek lazım. Kazandığında da dünyanın en harika duygularından biri oluyor. Türk insanı bir harika. Onlar ve tutkulu olmalarını çok seviyorum” sözlerini kullandı.