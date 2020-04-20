Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Finansal açıdan zor bir dönemden geçmekte olan Fenerbahçe’de ekonomik tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Harcamaları minimuma indirme çabasındaki Ali Koç yönetimi, milat olarak nitelenebilecek bir karara daha imza attı. Başkanlık koltuğuna oturduğunda galibiyet primi sistemine son veren Koç, sözleşmelerdeki bonus dönemini de bitirmek üzere. Fenerbahçe, mevcut mukavelelerde değişiklik yapılamayacak olsa da yeni transferlerin sözleşmelerinde bonus yer almayacak. Galibiyet primini sadece derbilerle sınırlayan yönetim, bu uygulamayı tamamen kaldırma kararı alırken yeni transferlere de net ücret vererek tasarruf sağlamayı planlıyor.

> Ücretlere limit geliyor

Max Kruse ve Luiz Gustavo’ya yıllık ücretin yanı sıra bonus ödeyen Fenerbahçe’de artık hiçbir sözleşmede bu tür ek bir ödenek yer almayacak. Aynı zamanda maaş tavanı belirlenecek ki, hiçbir oyuncuya belli bir rakamın üzerinde ücret verilmeyecek. Yaşanan ekonomik krizden radikal kararlarla çıkılabileceğini düşünen Başkan Ali Koç’un özellikle sözleşmeler konusunda son derece hassas olduğu, planlanan ödemelerin dışında hiçbir ekstraya izin vermemekte kararlı olduğu öğrenildi. Aksine bu uygulamalar için geç bile kalındığını düşünen Başkan Koç’un kalıcı olarak hayata geçirmek istediği yeni kurallar konusunda en ufak bir esnemeye tahammülü olmadığı, kimseye taviz verilmeyeceği belirtiliyor.

Yılmaz savaşçı Mehmet Ekici

Her futbolcu forma için savaş vermek zorundadır ama konu Mehmet Ekici olunca durum biraz daha sıra dışı. Onun kariyeri sürekli cephede geçiyor! Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan Ekici, altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmişti. Ancak aradan geçen bu zamanın bedeli üst üste yaşanan sakatlıklar oldu ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı süreci yaşasa da direndi. Yönetim oyuncunun çabasından o kadar memnun kaldı ki, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.

ALİ ŞEN UMUTLU

Dördüncü yıldızı takabiliriz

∂ TRT Spor’a konuşan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, “8 maç var 24 puan alırsak yetmiyor. Biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. ‘Olur mu?’ dersek geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldızı takabilir. Gelecek sezonun kadro yapılanması şimdiden başlatılmalı” açıklaması yaptı.