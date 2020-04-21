Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından sporcular çalışmalarına evlerinde devam ediyordu. Beşiktaş’ta da hazırlanan programlar doğrultusunda ferdî antrenmanlarını sürdüren futbolcuların, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenman yapabileceği belirtilmişti. Uzun süredir kapalı olan tesislerin kapıları dün itibarıyla açıldı. Tesislerde çalışma isteğinin oyuncular tarafından geldiği ve Kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla yönetime iletildiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda yönetim, teknik heyet ve sağlık ekibindeki yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda futbolculara izin verildi. Dün gerçekleştirilen antrenmanda Burak Yılmaz, Ljajic, Atiba, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, kondisyoner Stefano Marrone ve yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

> Yalçın da katılacak

Futbolcular küçük gruplara ayrılarak ve sosyal mesafe kuralından taviz vermeden çalıştı. Tedbirler çerçevesinde tesislerdeki çalışan sayısı da minimumda düzeyde tutuldu. Liglerin haziran ayında kaldığı yerden devam etme ihtimali üzerine futbolculara kondisyon yüklemeleri yapılacak. Her gün beş oyuncu tesislere gelerek idmanlarına devam edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bazı çalışmalara katılmaya karar verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar tam 33 gün sonra ilk defa antrenmana çıkarken böylece yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye’de saha çalışmalarına başlayan ilk takım oldu. Öte yandan bir süre önce ülkelerine dönen yabancı oyuncular N’Koudou, Ruiz, Boateng ve Diaby’nin çalışmalarına evlerinden devam ettiği öğrenildi.

DÖNMEK İSTEMİYOR

Oğuzhan keyifli

∂ Ara transfer döneminde Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Çalışmalarını evden sürdürdüğünü belirten yıldız oyuncu, Hollanda’da ailesinin yanında mutlu olduğunu belirterek şu anda Türkiye’ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Dorukhan’a hoca kalkanı

Teknik direktör Sergen Yalçın, son günlerde hakkında sözleşmesini feshetmek istediği şeklinde haberler çıkan Dorukhan Toköz’e sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı “Dorukhan’la ilgili yazılan her şey çok sağlıklı değil. Haberler asılsız. Yeni sezonda bize büyük faydası olacak” diye konuştu.

Lens gidiyor!

Beşiktaş uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı Jeremain Lens konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Hollanda basınında çıkan haberde, Feyenoord’la sözleşme uzatma hazırlığı yapan teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş’tan Lens’i istedi. Hollandalı oyuncunun da ülkesine dönmeyi çok istediği belirtildi.