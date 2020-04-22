Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sonrası ertelenen liglerin ne zaman tekrar başlayacağı üzerine farklı fikirler ortaya çıkmaya devam etse de Galatasaray, TFF’nin haziran ayı tahminine göre planlar yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, hazırlıksız yakalanmamak adına program yapıyor. Son maçını 15 Mart’ta oynayan ve sonrasında sosyal izolasyon için evlerine çekilen sarı-kırmızılılarda futbolcular bireysel çalışmalar gerçekleştiriyordu. Fatih Terim ve ekibi haziran tahminine göre planları revize etti.

> Mayısta sahada

İkinci yarıda yakaladığı yükselişle şampiyonlukta iddialı duruma gelen Cimbom, sıkıştırılmış program planına hazır girmek adına tempo artırıyor. Kondisyonların yükseltilmesi için koşu bandı çalışmaları ve kondisyon bisikletindeki süre iki katına çıkarılacak. Gündem de yakından takip edilecek ve Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak mayıs ayında sahaya inilecek. Özellikle saha çalışmalarındaki yüklemeler sonucu Aslan’ın lige hazır girmesi sağlanacak.

ÂDEM’İN FARKLI MOTİVASYONU

Aslan marşıyla idman

∂ Bu sezon Galatasaray’ın yedek ve sürpriz golcüsü Âdem Büyük çalışmalarını havaların da güzelleşmesiyle evinin bahçesinde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı forma ile şu ana kadar toplam 10 golü bulunan 32 yaşındaki oyuncu antrenmanlarında müzik olarak Galatasaray marşları dinlerken köpeğini de bir an olsun yanından ayırmıyor.

Mert Hakan’dan takibe takip!

Sarı-kırmızılılar devre arasında Sivasspor’un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı almayı çok istemiş, ancak kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli bu transfer gerçekleşmemişti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki yıldızın, ön protokol imzaladığı iddia edilen Galatasaray’ın resmî hesabını takibe alması bu iddiaları daha da güçlendirdi.