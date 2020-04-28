Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yılan hikâyesine dönen Arda Turan’ın dönüş hayali mutlu sonla bitecek gibi görünüyor. Fatih Terim’in ısrarla istemesine rağmen Başkan Mustafa Cengiz’in vetosuyla devre arasında transferi gerçekleşmeyen Arda Turan için koronavirüs salgını dengeleri değiştirdi. Otuz üç yaşındaki oyuncu Başakşehir’le kiralık anlaşmasını feshetmiş Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyince gelen diğer teklifleri de reddetmişti. Arda’yı adım adım Florya’ya taşıyan etkenlerin en önemlisi; tecrübeli oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması. Yani Arda’nın hem bonservis ücreti hem de kiralama bedeli yok.

> Bir şansı hak ediyor

Kulüplerin maddi darboğazdan geçtiği bir dönemde Arda’nın Galatasaray’da futbolu bırakmak adına hiçbir para talebinin olmaması da mali açıdan sarı-kırmızılı yönetime cazip gelmeye başladı. Terim’i, Arda konusunda kırdığını düşünen Başkan Mustafa Cengiz, koronavirüse yakalanan ve camianın yüreğini ağzına getiren efsanevi Hoca’nın gönlünü almak istiyor. Transferi gerçekleşmese de her platformda “Çağırırlarsa koşa koşa giderim, çağırmazlarsa tribünden desteklerim” diyen Arda’nın bir şansı hak ettiğini düşünen yönetici sayısının artması da tecrübeli oyuncuyu adım adım Florya’ya taşıyor.

Son söz Cengiz’in

Arda’nın dönüşün konusunda yumuşamaya başlayan Başkan Mustafa Cengiz, onay verirse hem tecrübeli oyuncu Galatasaray’a hem de Fatih Terim önemli bir yıldıza ve kaptana kavuşmuş olacak.

Terim hiç unutulmadı

∂ İtalya’da çalıştığı dönemde Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, “Terim, Fiorentia’ya büyük başarılarla geldi. Takıma oynattığı futbola insanları aşık etti. O hiçbir zaman unutulmadı. Takımda herkes ona hayrandı. Fiorentina 5 ayda onunla büyük sıçrama yaptı” şeklinde konuştu.