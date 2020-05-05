Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Kulübü'nden, bir futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü'ne geçmiş olsun mesajı geldi. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa sürede kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.