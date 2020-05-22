Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son günlerde sıklıkla can sıkıcı gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor. Yaklaşık sekiz ay evvel Vodafone Park'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında dizinden çok ciddi biçimde sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı açıklanmıştı. Dorukhan'ın performansının giderek yükseldiği dönemde yaşanan bu sakatlık, Beşiktaş'ın ligdeki gidişatını da menfi yönde etkilemişti. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelendiği dönemde yıldız oyuncu fizik tedavi çalışmalarına daha çok ağırlık vermenin meyvelerini toplamaya başladı. Yakın zamana kadar kondisyoner eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Dorukhan Toköz, son idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Kulüp doktorlarından gelen rapor da oldukça sevindirici oldu.

> Hırs küpü

Başarılı futbolcunun sadece bir haftalık kondisyon depolaması sonrasında 90 dakika forma giyebilecek seviyede olduğu bildirildi. Ayrıca Dorukhan son çalışmadaki dinç görüntüsüyle de teknik heyeti oldukça etkiledi. Sakatlık ve cezalı oyuncu durumlarında kadronun geniş olmaması sebebiyle büyük zorluk çeken Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu gelişmeye en çok sevinen isim oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bek, kanatlar, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabilen Dorukhan'ı kalan maçlarda joker olarak kullanmaya karar verdiği öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte TFF'nin kararına göre 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin geri kalanı için Beşiktaş'ın kadrosuna bir isim eklenmiş oldu. Siyah-beyazlılarda bir süre önce Karius sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmıştı.

GÖZBAŞI AÇIKLADI:

Emre için görüşmedik

∂ Beşiktaş'ın Kayserispor forması giyen 16 yaşındaki genç oyuncu Emre Demir ile ilgilendiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Orta Çizgi'ye konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı "Beşiktaş ile ilgili hiçbir görüşmemiz yok. Asılsız haberler. Şu anda transferi konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜ BELLİ OLDU

Oğuzhan'dageri sayım

∂ Sergen Yalçın'ın çağrısına kulak vererek geri dönmeye hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un, 2 Haziran'da İstanbul'a gelmeyi planladığı öğrenildi. Yönetimle senelik ücreti için indirime gitme konusunda görüşecek olan yıldız oyuncunun pazarlık masasında fazla durmadan anlaşmak istediği öğrenildi.

YENİ STOPER ADAYI

Chaves sesleri

∂ Beşiktaş için Avrupa basınında transfer iddiaları yer almaya devam ediyor. İtalya basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar Brezilyalı stoperi Renato Chaves'i gündemine aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde el-Wahda forması giyen 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Drone kızgınlığı

Siyah-beyazlıların önceki gün yeniden başladığı idmanlar, bir medya kuruluşu tarafından drone ile takip edilmişti. Bu duruma reaksiyon gösteren siyah-beyazlı yönetim, resmî siteden yapılan duyuruyla söz konusu kuruma bundan böyle idmana giriş yasağı getirildiğini açıkladı.

Kulaklarımı tıkadım

Yeniden çalışmalara başlayan Dorukhan Toköz'ün bir süre önce senelik ücretine zam istediği iddia edilmişti. Yıldız oyuncunun yöneticilerle yaptığı son görüşmede "Bu tür söylentilerle bir daha ilgilenmeyeceğim, hiç kulak asmayacağım. Sadece işime odaklanacağım" dediği öğrenildi.