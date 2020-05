Türkiye Gazetesi

Galatasaray sezon başı büyük umutlarla renklerine kattığı ancak istenilen performansı bir türlü sergileyemeyince devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, ünlü ekonomi dergisi Forbes'in Hollanda edisyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu daha şimdiden emeklilik planlarını yaptığını da gözler önüne serdi. Yıllık kazancı 2,5 milyon avro olan Babel, "Kariyerim boyunca kendime her zaman, futboldan kazandığım parayı başka nerede kazanabileceğimi sordum. Ne yazık ki, ayda 100 bin 300 bin avro arası kazanabileceğiniz çok fazla iş yok. Futbolu bıraktığımda gerçekten bir çözüm bulmalıyım. Çünkü en azından şu anki hayat standartlarımı korumak istiyorum" ifadelerini kullandı.



> 40-50 daire almam lazım

Şu anda birçok sektörde kriz olduğunu belirten Babel "Bu yüzden mesela ailelerin bir arada yaşayacağı hayat alanı, bir apartman yaptırmak güvenli. Daha önce gayrimenkul işinde hayal kırıklığına uğradım. Bir süre sonra geri döndüm. Şu anki yaşam standardımı korumam için 40-50 daire satın almam gerekli. Ben o zamanlar 11 ev almıştım. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşadım. Daha büyük düşünmek zorundayım. Sadece nakit akışı ve istikrara odaklandım. Ben futbolu bıraktıktan sonra da nakit akışım büyüsün istiyorum. Böylece faturaları ödemek için her ay yeterli para hazır olur. Nihai hedefim para kazanmak için çalışmaya mecbur olmayacak konuma gelmek" diye konuştu.



MENAJERİ ÇAĞIRILDI

Belhanda görüşme odasına

Galatasaray, Younès Belhanda'yı elinden çıkarmaya hazırlanıyor. Menajer William D'Avila, Faslı oyuncuya Monaco'nun talip olduğu mesajını gönderince sarı-kırmızılı yönetim, "İstanbul'a gel, görüşelim" talimatını verdi. Aslan, Belhanda'nın satışından en az 5 milyon avro bekliyor.



Ünlü biri var mı diye arkama baktım

2007 yılında G.Saray'a gelen ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle üç sene boyunca sadece 15 maça çıkabilen Tobias Linderoth, İstanbul günlerini anlattı. Kendisini coşkulu bir kalabalığın karşıladığını söyleyen İsveçli oyuncu "Havaalanında büyük kalabalığı gördüm, arkamı döndüm, ünlü biri mi var diye baktım. Ancak sonra şunu duydum: "Linderoooth, Linderooooth..." Sonrası kaos. Bıyıklı amcalar geldi beni öptü. İnanılmaz günler yaşadım" dedi.



Aslan'a durmak yok

Bütün testlerin negatif çıkmasından sonra idmanlara kaldığı yerden devam eden G.Saray, bayram sürecinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da antrenmanlarına çıkacak. Gerekli izinleri alan sarı-kırmızılılar Florya'da toplu şekilde çalışacak.



Milan’ın kahramanı olacak

Eski günlerini mumla arayan Milan, teknik direktörlük için Ralf Rangnick ile prensipte anlaştı. Alman teknik direktörle her konuda el sıkışan İtalyan ekibi, koronavirüs pandemisinden dolayı henüz resmî adımları atmadı. Ralf Rangnick ile yeniden yapılanmaya gidecek olan İtalyan ekibinde Alman teknik direktörün Hakan Çalhanoğlu konusundaki fikri de ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport, ‘Rangnick’in Hakan’ın ayrılmasını istemediğini ve onun Milan’ın kahramanı olacağını düşündüğünü’ yazdı. Son olarak RB Leipzig’i çalıştıran Rangnick’in o dönem Hakan’ı yeniden Almanya’ya transfer etmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği yer aldı.