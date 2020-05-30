Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı sergilediği performansla dikkat çeken 24Erzincanspor’un sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, birinci lig takımlarından Altınordu'nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2. ligden ise Manisa FK’nın talip olduğu öğrenildi.

24Erzincanspor’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muhammet Kerem Aktürkoğlu'nu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.