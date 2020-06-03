Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde yeni jenerasyonun kazanımlarından Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür kuşağının önemli isimlerinden. Bulduğu şansı iyi değerlendiren ve Avrupa kulüplerinin yakın markajına giren genç orta saha oyuncusu hem iddialı hem de farklı bir heyecan içerisinde. Heyecanının sebebi Göztepe maçında şans bulması hâlinde bordo-mavili formayı 61. defa giyecek olması. Genç isim koronavirüs süreci ve bu sezona yönelik hedefleri konusunda da açıklamalar yaptı.



> Taraftar itici güç

Çok güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Parmak “Çok iyi hazırlandık ve güzel bir aile ortamımız var. Bu zorlu süreçte herkes birbirine destek oldu. Ben takıma inanıyorum. İçimizdeki inançla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak istiyoruz” dedi. Bordo-mavili isim taraftarın da kendileri için itici bir güç olduğunu maçlar seyircisiz olmasına rağmen onları yanlarında hissedeceklerini söyledi. > Gökmen Şahin - Trabzon (İHA)



9 - Ligde 37 maç, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 karşılaşmada forma giyen Abdülkadir Parmak, 9 gol kaydetti.



Herkesin keyfi yerinde

Süper Lig lideri Trabzonspor, 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Futbolcuların neşeli ve istekli hâlleri dikkat çekti.



VE TAKIMLA BULUŞTU

Kral’ın dönüşü

∂ Bordo-mavililerin gol yükünü çeken ancak ayağından kapsül zedelenmesi sebebiyle arkadaşlarından bir süredir ayrı olan Alexander Sörloth, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Bordo-mavililerin dünkü çalışmalarının tamamında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, taktik çalışmalara da katılacak ve Göztepe maçına kadar hazır olacak.



SÖRLOTH DA TEPKİLİ

Irkçılığa hayır

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, sosyal medya hesabından, 'Irkçılığa hayır mesajı" verdi. Bordo-mavili isim, George Floyd'un ölümünün ardından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da, "Black lives matter" yani; "Siyan hayatlar önemli" mesajı düştü.