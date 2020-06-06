Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında dün âdeta meydan savaşı yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Dokuz sezondur herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" sözleri üzerine sarı-lacivertli camiada deyim yerindeyse deprem yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy zehir zemberek açıklamalarda bulundu. İlk olarak kulübün resmi internet sitesinden, 'Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!' başlıklı yapılan açıklamada, gereken cevapların verileceği belirtildi. Ardından salvolara başlayan Asbaşkan Semih Özsoy, "3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Nihat Özdemir'in hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken? FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı" sözlerini kullandı.

Teşekkürler Özdemir!

Nihat Özdemir'in, Semih Özsoy'a cevabından sonra Ali Koç FB TV'nin canlı yayınına çıktı ve çok daha sert ifadeler kullandı. Özdemir'in, ilk açıklamasından sonraki sözlerinin daha beter olduğunu savunan Koç, "Aslında kendisine teşekkür ediyorum çünkü Nihat Bey bütün Fenerbahçelilerin gerçeği görebilmesi açısından Allah'ın lütfu diyebileceğim bir açıklamayla içindekini dışına vurmuştur. Nasıl bir kötü kalbe ve zihne sahip olduğunu göstermiştir. 3 Temmuz sürecinde bizleri bölmeye çalışmışlardı, biz o tarihte kenetlenmiştik, şimdi sayesinde yine kenetleniyoruz. Bu yüzden kendisine teşekkür ederim. Camiamıza yapılan kumpasları net bir şekilde hatırlatmıştır" dedi.

Zamanlama manidar

Yönetim olarak verdikleri tepkinin, Nihat Özdemir tarafından 'Konu saptırma olarak' gösterilmesine de tepki veren Ali Koç, "Velev ki doğru; O zaman mailler, mesajlar yağdıranlar da mı yanlış anladı kendisinin sözlerini? Liglerin başlamasına bir hafta kala yine bir kaos ortamı oluşturulmak isteniyor. Önümüzde 3 Temmuz süreci ile ilgili davalarımız var. Bu davaların öncesinde yapılan açıklamaları manidar buluyoruz. Ayrıca 3 Temmuz sürecinde başkan olan Sayın Aziz Yıldırım'a da büyük saygısızlık yapılmıştır. Eminim ki Sayın Yıldırım da gereken cevabı verecektir" sözlerini kullandı.

İhraç ona mükafat!

Federasyonun istifası ve Nihat Özdemir'in kulüp üyeliğinden ihracı ile ilgili gelen talepler olduğunu söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, "Ben Sayın Özdemir'in istifa edeceğini düşünmüyorum. Kulüp üyeliğinden ihracı ise Özdemir'in şirin gözükmek istediği kesimler söz konusu olduğu için kendisine mükâfattır" dedi. Özdemir'in açıklamasındaki, "Gelen tepkileri gördükçe kendime doğru yoldasın Nihat' ifadelerine de kızan Ali Koç, "F.Bahçe'ye bedel ödetmek adaletin tanımına ters düşüyor. Bizim sportif başarısızlığımızdan bahsetmiş. Kendisinin bunda büyük payı var. Sormak istiyorum; 2010-11 şampiyonu kimdir? Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemesin. Top çevirmeye, lafı uzatmaya gerek yok. Kendisiyle her türlü platformda karşılıklı konuşmaya hazırım, hodri meydan. F.Bahçe’ye 18 yıl hizmet ettiğini söylüyor, İnşallah bir daha etmez" diye konuştu.

Gündemi salladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in şike konusunda yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren sarı-lacivertli taraftarlar, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den ihraç edilmesini isterken, '#NihatÖzdemir İhraç Edilsin' etiketi kısa sürede gündemin ilk sırasına çıktı.

NİHAT ÖZDEMİR KINADI: REZALET

Türkiye Futbol Fedrasyonu Nihat Özdemir, Fenerbahçe kanadını sallayan demeçlerinden sonra bir açıklama yapma gereği daha duydu. Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?' sorusuna verdiğim cevabın Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim. Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili 'şike tartışmaları' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl ‘rezalet’tir" dedi.

Fenerbahçe yönetimine ağır eleştirilerde bulunan Özdemir, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy’un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye’ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor. Fenerbahçe’ye nasıl hizmet ettiğimi ise 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, 'Nihat Özdemir’in başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır' diyerek özetlemiştir. Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.