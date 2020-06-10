Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi ve TFF’yi sevindiren gelişme... Bilindiği gibi 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle bu organizasyonla ilgili soru işaretleri çoktu. Zaten seyircisiz oynanması da kesinleşmişti. Yer konusunda yeni iddialar ortaya atılırken UEFA Şampiyonlar Ligi finali yarı final ve finalini Portekiz’in Lizbon şehrine aldı. Ve maçlar da seyircisiz oynanacak. Aslında bu durum ev sahibi ülke için ciddi gelir kapısı demek.

> Kesin karar 17 Haziran’da

Geçelim bizi sevindirecek gelişmeye. UEFA daha önce 2021 Şampiyonlar Ligi finalini Rusya’nın St. Petersburg şehrine vermişti. 2022 finali Almanya’da, 2023’te İngiltere’deydi. Salgın sebebiyle değişime gidildi ve 2020’nin ev sahibi İstanbul’a 2021 finali verildi. Hem de seyircili olarak. Eğer 2020 finali İstanbul’da seyircisiz oynansa, Türkiye çok ciddi bir ekonomik kayıp yaşayacaktı. Kesin karar 17 Haziran’da açıklanacak.

EURO 2020 etkisi

2021 yılı Şampiyonlar Ligi finali Petersburg şehrinde oynanacaktı. 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacak olması sebebiyle UEFA hem Avrupa Şampiyonası maçları hem de Şampiyonlar Ligi finalinin aynı şehirde oynanmaması için 2021 finali için Türkiye'yi tercih etti.