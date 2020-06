Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Pandemi sürecinde ara verilen ve yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk maçına cumartesi günü Antalyaspor karşısında çıkacak olan Beşiktaş'ta üç oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Burak Yılmaz cezalı, Ruiz ve N'Koudou ise sakat durumda. Siyah-beyazlılarda en çok Burak Yılmaz'ın oynayamayacak olması can sıkıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise bu durumu avantaja dönüştürmek için planını belirledi. Tecrübeli teknik adam, formayı Güven Yalçın'a vermeyi düşünüyor. Gittiği her takımda formu düşük oyuncuların performanslarını artırmasıyla bilinen Sergen Yalçın, şimdi de Güven Yalçın'ı parlatmayı hedefliyor. Elli yedi yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor maçında ilk on birde başlatmayı düşündüğü genç forvetin kendini göstererek piyasasını artırması için yardımda bulunmuş olacak.

> Fransızlar yarışta

Siyah-beyazlı yönetim de sezon sonunda Güven Yalçın'ın satışından ciddi gelir bekliyor. Fransa'nın Bordeaux ve Nimes takımları, iki sezondur Beşiktaş forması giyen Güven'i kadroya katmak için bir yarış içine girmiş durumda. Siyah-beyazlılarla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Almanya doğumlu futbolcunun piyasa değeri 3,5 milyon avro civarında. Beşiktaş yönetimi, Bordeaux ve Nimes'in rekabetinden dolayı bu rakamı daha yukarı çekmeyi hedefliyor. Beşiktaş'a geldiği ilk sezonda 22 maçta 8 gol ve 4 asist üreterek başarılı bir performans sergileyen genç yıldız, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Siyah-beyazlı formayla bu sezon da 22 maça çıkan Güven, sadece iki gollük katkı verebildi.

İKİ HAFTA YOK

N'Koudou sıkıntısı

∂ Beşiktaş Kulübü, N’Koudou’nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Duyuruda, oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği belirtildi. Fransız futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzakta kalması bekleniyor.

STATTA SON ÇALIŞMALAR

Maketler geliyor

∂ Cumaretesi günü Antalyaspor'u misafir edecek olan Beşikaş'ın stadı Vodafone Park'ta çalışmalarda sona gelindi. Tribünlere ilk aşamada dev pankartlar asıldı. Daha sonra ise "Ruhumuz Yeter" uygulaması kapsamında siyah-beyazlı taraftarların maketleri yerleştirilecek.

Yalçın’dan taktikler!

Antalyaspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde devam etti. Kondisyona yönelik çalışmaların ardından taktik provalara geçildi.

Avrupa'yı istiyor

Geçen sezon attığı 8 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekerek A Millî Takım'a kadar yükselen Güven Yalçın için Nimes kulübünün daha ısrarcı olduğu öğrenildi. Bayer Leverkusen alt yapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu da kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor.