Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig’de geçen haftayı Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan ve az da olsa devam eden umutlarını iyice düşüren Beşiktaş, bugün Denizli-spor’a misafir olacak. Kritik maç öncesinde Kara Kartal’da sakatlıklar üst üste geldi. Antalyaspor maçında formasını çıkaran ve “Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam” diyen Kevin-Prince Boateng’in tendonunda problem olduğu açıklandı. Ganalı gibi sakatlığı bulunan Vida, Douglas ve Dorukhan da Denizlispor maçının kafilesinde yoktu.

> Kral geri dönüyor

Antalyaspor maçının ilk devresini “çöp” olarak değerlendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Y. Denizlispor karşısında değişime gidecek. Boyd ve Diaby gibi isimler yedek soyunacak. Bu arada Kartal adına sevindirici gelişme ise; cezası biten Burak Yılmaz takımdaki yerini alacak. Öte yandan sarı kart sınırında tam yedi oyuncu bulunuyor. Atiba, Caner Erkin, N'Koudou, Umut, Boyd, Elneny ve Lens sarı kart görmeleri hâlinde önünüzdeki hafta Konyaspor maçında olmayacak.