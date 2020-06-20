Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 33. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'in konuğu oldu.

Sarı-siyahlılar, 30 ve 90+3. dakikalarda Norveçli oyuncu Erling Haaland'ın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 69'a çıkaran Borussia Dortmund, geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından sezonu ikinci sırda tamamlamayı garantiledi. Leipzig ise 63 puanla 3. sırada kaldı.

Bayern Münih, Freiburg'u 3 golle geçti

Bayern Münih, sahasında Freiburg'u ilk yarıda attığı gollerle 3-1 yendi.

Bavyera ekibinin gollerini, 15. dakikada Joshua Kimmich, 24 ve 37. dakikalarda ise Robert Lewandowski kaydetti. Freiburg'un tek golü, 33. dakikada Lucas Höler'den geldi.

Üst üste 8'inci, toplamda ise 30'uncu şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen lider Bayern Münih, puanını 79'a çıkardı. Freiburg ise 45 puanla 8. sırada kaldı.

Öte yandan, 33 gole ulaşan Polonyalı oyuncu Lewandwoski, Bundesliga'da bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde etti.

Augsburg ve Mainz 05 ligde kalmayı garantiledi

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, sahasında Augsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü Rouwen Hennings, Augsburg'un golünü de Florian Niederlechner kaydetti. 36 puanla 15. sırada yer alan Augsburg, ligde kalmayı garantiledi. Fortunda Düsseldorf ise 30 puanla 16. sırada yer alıyor.

Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla Werder Bremen 28 puanla 17. sırda yer alırken, Mainz 05 puanını 37'ye çıkardı ve 13. sıraya yükselerek kümede kalmayı başardı.

Geride kalan hafta ligden düşmesi kesinleşen Paderborn, sahasında Borussia Mönchengladbach'a 3-1 kaybetti. Paderborn, 20 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da sezonu 17. ve 18. sırada tamamlayan takımlar Bundesliga 2'ye düşerken, 16. sırada tamamlayan ekip ise Bundesliga 2'nin 3'üncüsü ile "play-out" maçları oynuyor.