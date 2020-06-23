Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş için lig daha heyecanlı hâle geldi. Şampiyonluk umutlarını kaybeden siyah-beyazlılar, bir anda Şampiyonlar Ligi hesapları yapmaya başladı. Denizli’de alınan 5-1'lik galibiyetin yanı sıra ortaya konan güzel futbol ve oyuncuların hırsı kalan haftalar öncesinde camiaya büyük umut veriyor. Süper Lig'de son altı haftaya girilirken Kara Kartal'ın önündeki rakipleri DG Sivasspor ve Galatasaray’a göre fikstürünün daha kolay olması da iştahları kabartıyor. Trabzonspor'un Avrupa'dan aldığı bir yıllık men cezasının kesinleşmesi, ligin de üçüncü bitirilmesi durumunda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansı ortaya çıkacak. Siyah-beyazlılar kalan altı haftada bütün maçlarını kazanarak bu şansını sonuna kadar zorlamak için sahaya çıkacak.

> Pusuya yattı

Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk sınavını cuma günü Vodafone Park'ta Konyaspor'a karşı verecek olan Beşiktaş, sonraki hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Ardından Kasımpaşa'yı misafir edecek olan Sergen Yalçın'ın ekibi, geçen hafta 12 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor'a misafir olacak. Lig ve kupaya havlu atan F.Bahçe ile 33. haftada karşılaşacak olan Kara Kartal, son maçında ise şu anda ateş hattından uzakta bulunan Gençlerbirliği ile evinde mücadele edecek. Beşiktaş'ın önündeki rakiplerinden Galatasaray ise Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak. Sivasspor'un da son dört maçta sadece bir galibiyet alabilmiş olması Beşiktaş'ı umutlandırıyor.

İki genç daha

Kaleci Ersin Destanoğlu ile sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Denizli'de oyuna sonradan giren Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz'ın performansları teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Siyah-beyazlılarda 19 yaşındaki Kerem Kalafat ile 17 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin'in kalan haftalarda A takımla birlikte idmanlara çıkmasına karar verildi.

RAKAMLAR DÜZELDİ

Sergen faktörü

Sergen Yalçın'ın, 'Beşiktaş gibi oynayacağız' sözleri kısa sürede gerçeğe dönüştü. Siyah-beyazlılar tecrübeli çalıştırıcı ile çıkışa geçerken, puan kayıpları yaşadığı maçlarda bile hem oyunun hakimiydi hem de hücumda nefes aldırmayan bir ekip hâline geldi. Ligin 19. haftasına kadar dokuz dış saha maçında 11 gol atabilen Kartal, 1,2 gol oranında kalmıştı. Sergen Yalçın'la birlikte beş deplasman maçına çıkan Beşiktaş, rakip kalelere dokuz gol gönderdi ve 1,8 oranını yakaladı.