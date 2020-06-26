Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih takımında forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildi.

Bundesliga'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, Robert Lewandowski'nin bu sezon 8 kez "ayın futbolcusu" olduğu anımsatılarak şimdi de "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildiği aktarıldı.

Polonyalı golcünün sezona mükemmel başlayarak ağustosta "ayın futbolcusu" seçildiğinin, bu güçlü performansını sezon boyunca sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, Lewandowski'nin gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldığına işaret edildi.

Golcü futbolcunun bu sezon rekorları kovaladığının belirtildiği açıklamada, sezonun ilk 11 haftasında üst üste ağları sarsarak "Bundesliga'da sezon başından itibaren üst üste her maçta gol atan oyuncu rekorunu" kırdığı, Fortuna Düsseldorf'a karşı da topu filelere göndererek bu sezon Bundesliga'da yer alan takımların hepsine gol atan oyuncu unvanını aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Lewandowski'nin kariyeri süresince golcü kalitesini geliştirdiği ve penaltı noktasında da soğukkanlılığını koruduğu belirtilerek, tecrübeli futbolcunun bu sezon çoğu maçta Bayern Münih'in "hayat sigortası" olduğunu kanıtladığı aktarıldı.

Lewandowski'nin ligin 32'nci haftasında Werder Bremen'e karşı attı golle de Bayern Münih'in şampiyonluğa ulaşmasını sağladığının belirtildiği açıklamada, şimdi de "sezonun futbolcusu" unvanını aldığı ifade edildi.

"Sezonun futbolcusu" seçiminde taraftarların yanı sıra uzmanların oylarının da dikkate alındığına işaret edilen açıklamada, Lewandowski'yi Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Bayer Leverkusenli futbolcu Kai Havertz'ın takip ettiği kaydedildi.