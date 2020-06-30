Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Şampiyonluk hedefiyle açtığı sezonda ligin bitimine beş hafta kala lider Başakşehir'in 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de bu sezon takımdan ayrılan oyuncuların gittikleri takımlarda sergiledikleri üst düzey performans dikkat çekiyor. Son olarak devre arasında takımdan ayrılan Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses, önceki gün yeni takımı Inter'in Parma'yı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golün asistini yaparken, İtalya'da manşetleri süsledi. 224 dakika forma giydiği Inter formasıyla iki asist yapan Moses'ın önümüzdeki sezon İtalyan takımının rotasyonunun önemli bir parçası olması beklenirken Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra coşanların listesi Moses ile sınırlı değil.

Eleştirilerden alkışa!

Geçen yıl Fenerbahçe formasıyla ligde çok eleştirilen Islam Slimani, bu sezon Monaco'da 18 maça dokuz gol ve yedi asist sığdırırken yeniden transfer piyasasının en gözde forvetlerinden biri oldu. Andre Ayew ise takımı Swansea City'nin Premier Lig'e dönme yolundaki en önemli kozu durumda. Championship'te 37 karşılaşmada 13 gol ve beş asist yapan 30 yaşındaki futbolcunun adı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham ile anılıyor. Valbuena da Olimpiakos'ta 35 maçta 8 gol ve 23 asist ile 31 gole doğrudan katkı sağladı. Başakşehir’de 16 maçta 3 gol atan Martin Skrtel ise Başakşehir formasıyla şampiyonluğa yakın. Cocu da Derby County’de son dört maçını kazanıp takımını Premier Lig’e yaklaştırdı.

OMER IMERI:

Fenerbahçe’yi kim istemez

∂ Makedonya ekibi Shkendija’da forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Omer Imeri “Yurt dışından da teklifler var. Fakat benim önceliğim Türkiye. Bir Türk vatandaşı olarak kariyerimi Türkiye'de sürdürmek isterim” dedi. “Yeni Elif Elmas” olarak görülen sağ kanat gönlünden geçen takım sorulduğunda ise “Fenerbahçe'de kim oynamak istemez ki...” diye konuştu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Gherardini Fener'de kaldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 sezon uzatıldığı bildirildi. Gherardini, "Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız” dedi.