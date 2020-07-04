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Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı
04.07.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı
Etiketler : Denizlispor,teknik direktör Bülent Uygun,yollarını ayırdı,
715604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/715604.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
17
9
3
28
60
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
29
15
8
6
17
53
04
GALATASARAY A.Ş.
29
14
10
5
22
52
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
9
11
10
-4
38
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
9
10
10
-11
37
11
KASIMPAŞA A.Ş.
29
10
5
14
-7
35
12
YUKATEL DENİZLİSPOR
30
8
8
14
-14
32
13
GENÇLERBİRLİĞİ
29
8
7
14
-14
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
29
8
5
16
-18
29
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
29
7
7
15
-31
28
17
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
03.07.2020 21:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
04.07.2020 18:30
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
04.07.2020 18:30
Ankaragücü - Alanyaspor
04.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Başakşehir
04.07.2020 21:00
Fenerbahçe - Göztepe
05.07.2020 18:30
Kasimpaşa - Sivasspor
05.07.2020 21:00
Konyaspor - Rizespor
05.07.2020 21:00
Galatasaray - Trabzonspor
06.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
31
16
9
6
16
57
02
ADANA DEMİRSPOR
31
15
9
7
24
54
03
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
15
8
8
10
53
04
BURSASPOR
31
16
7
8
9
52
05
AKHİSARSPOR
31
14
9
8
5
51
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
13
11
7
12
50
07
ALTAY
31
13
11
7
11
50
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
31
12
8
11
2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
31
11
11
9
2
44
10
GİRESUNSPOR
31
12
8
11
-3
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
31
10
9
12
-6
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
31
8
11
12
-11
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
7
13
11
1
34
14
ALTINORDU
31
7
12
12
-8
33
15
BOLUSPOR
31
5
15
11
-11
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
31
6
9
16
-16
24
17
ADANASPOR A.Ş.
31
3
12
16
-19
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
7
6
18
-18
12
PTT 1. Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
04.07.2020 20:00
Menemenspor - Adanaspor
04.07.2020 20:00
Bursaspor - Altinordu
05.07.2020 17:30
Hatayspor - Keçiörengücü
05.07.2020 17:30
Giresunspor - Erzurumspor
05.07.2020 20:00
Adana Demirspor - Altay
05.07.2020 20:00
Osmanlispor - ümraniyespor
06.07.2020 17:30
Karagümrük - Boluspor
06.07.2020 20:00
Eskişehirspor - Istanbulspor
06.07.2020 20:00
Akhisarspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor