Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda büyük bir fırsatı tepen Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Üst üste alınan iki galibiyet sonrası Kayseri'den puansız dönen siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti. Takımın şu andaki durumunun yanı sıra gelecek planlaması hakkında da görüş alışverişi yapan ikili arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Takımdaki oyuncuların kazandığı yıllık ücretleri detaylarıyla incelediğini söyleyen Sergen Yalçın “Başkan’ım bu rakamlar çok köpürtülmüş” dedi. Şu anda elindeki mevcut kadroya ödenen senelik ücretlerin yarısına bu kalitede bir takımı oluşturabileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam “Gelecek sezon kimsenin gözünün yaşına bakmamalıyız” dedi.



> Dönemlik harcamalar

Önceki yönetimin plansız harcamalarının sıkıntılarını çektiklerini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş'ın geleceği hiç düşünülmemiş. Hep dönemlik harcamalar yapılmış. Ücretleri görünce biz de çok şaşırdık. Artık har vurup harman savurma dönemi bitti. Beşiktaş'ın büyüklüğünü, ismini kullanmak isteyenlere bundan sonra izin vermeyeceğiz" dedi. Çebi ve Yalçın, gelecek sezonun ücret planlamasında birlikte hareket etme konusunda da sözleşti. Öte yandan bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu iddialarına da değinen Başkan Çebi "Maçtan sonraki açıklaman için teşekkür ederim. Bizim harika bir iletişimimiz var ama bazıları bundan çok rahatsız oluyor" sözlerini kullandı. Yalçın, Kayserispor maçı sonrasında "Başkan'la aramızda en ufak bir sıkıntı yok" demişti.



N’Koudou bilmecesi

Beşiktaş’ın Fransız yıldızı, Kayserispor deplasmanında da kadroya alınmıştı. Sergen Yalçın maç öncesinde, “Kronik sakatlığı var” demişti. Ancak hafta başından bu yana N’Koudou’nun idmanlara çıkmadığı belirtilmediği gibi, sezon başından bu yana sakatlığıyla ilgili bir bilgi verilmemesi, oyuncunun kornik rahatsızlığının saklandığı iddialarını gündeme getirdi.