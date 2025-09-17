Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik savunma anlaşması

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik savunma anlaşması

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında stratejik savunma anlaşması
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan, Suudi Arabistan ile ortak savunma anlaşması imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre iki ülkeden birisine yapılan saldırı diğerine yapılmış kabul edilecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, ülkeyi ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şerif, Bin Selman ile başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

Heyetlerin katıldığı resmi görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ve stratejik ilişkiler ile bir dizi ortak çalışma alanları gözden geçirildi.

Görüşmelerin ardından Bin Selman ile Başbakan Şerif, iki ülkenin güvenliğini artırma, bölgede ve dünyada güvenlik ile barışı sağlama çabaları çerçevesinde "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzaladı.

İKİ ÜLKENİN HEDEFİ ORTAK CAYDIRICILIK 

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtildi.

Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulandı.

SPA, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in başkente bu sabah geldiğini aktarırken, ziyaretin süresine dair bilgi vermedi.

Öte yandan Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ise, iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve bunların geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı görüşmede, son bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Firavun hazinesi kayıp: 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Firavun hazinesi kayıp: 3 bin yıllık altın bilezik ortadan kayboldu - Dünya3 bin yıllık altın bilezik ortadan kaybolduBulgaristan'da nüfus azaldı, hükümet harekete geçti: Eve dönene 5 bin euro destek - DünyaKomşuda nüfus azaldı, hükümet harekete geçtiABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan çarpıcı çıkış: Charlie Kirk, Netanyahu'dan hoşlanmıyordu - DünyaNetanyahu ile ilgili sözleri ortaya çıktıSANCAR’dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurdu - DünyaSANCAR’dan büyük başarı! Hedefleri tam isabetle vurduRusya, Elon Musk’a rakip oluyor: 900’den fazla uydu fırlatılacak - DünyaRusya, Elon Musk’a rakip oluyorTürkiye ve Baltık Devletleri Riga’da güvenlik zirvesinde buluştu! - DünyaTürkiye ve Baltık Devletleri güvenlik zirvesinde buluştu!
Sonraki Haber Yükleniyor...